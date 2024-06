Deschamps : « On a suivi tous les matchs de la Belgique »

Duel d’éclopés, préfacé par un ancien édenté.

L’équipe de France retrouvera son voisin belge – encore plus poussif – en huitièmes de finale de l’Euro, du côté de Düsseldorf, le 1er juin prochain. Pour Didier Deschamps, interrogé par la chaîne YouTube de la FFF à ce sujet, la partie sera âpre et disputée face au rival : « La Belgique fait partie des très bonnes équipes qui ont l’ambition d’aller loin. Leur groupe était très serré aussi, toutes les équipes ont fini à quatre points. On se connaît bien, ça fera un gros huitième de finale pour nous, comme pour eux. On les a suivis sur les trois matchs, avec nos observateurs. On a vu qu’ils ont utilisé des systèmes différents. Il y a des individualités notamment dans le domaine offensif : De Bruyne, Lukaku, Doku, Trossard. Mais s’ils finissent deuxièmes, c’est qu’ils ont eu certaines difficultés. Avec la Belgique, on sait à quoi s’attendre en termes de motivation. On devra être à notre maximum. »

À équipe plate, révérence plate.

Le récap du jour : no pain, no gain