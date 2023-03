Des joueurs de la RDC furax après un match de qualification pour la CAN

Décisions contestables entraînent réclamations.

Les Congolais ont du mal à digérer. Le match opposant la République démocratique du Congo et la Mauritanie dans le cadre des qualifications à la CAN en 2024 s’est soldé par un match nul. Cependant, les locaux ont tenu après la rencontre à réagir aux décisions arbitrales à leur encontre. Notamment Arthur Masuaku qui a posté sur ses réseaux sociaux deux extraits de la rencontre où les choix de l’homme en jaune peuvent être remises en cause.

Au delà du résultat : on aurait peut-être gagné, peut-être pas, ça c’est le football. Mais des décisions comme celles-ci nuisent à nos compétitions et nos sélections, qui ont déjà assez de problèmes pour en rajouter sur le terrain. Respectez nous et notre sport. pic.twitter.com/m0K1Tp1QAe — Arthur Masuaku (@ArthurMasuaku) March 29, 2023

En première mi-temps, le buteur Cédric Bakambu se fait faucher par le gardien adverse, Babacar Mbaye, juste après avoir marqué. L’arbitre ne donnera alors qu’un carton jaune au fautif. Par la suite, Bakambu voit une de ses tentatives repoussée par la main d’un joueur de champ où l’arbitre n’interviendra pas. Dans le second acte, Bakambu vient presser Mbaye sur une passe à ras de terre à destination de ce dernier. S’il est déjà bon de savoir que le gardien prendra le ballon à la main, le Mauritanien se lancera de manière ridicule dans une simulation lorsque Bakambu laisse traîner son pied. L’arbitre tombera dans le piège et donnera un seconde jaune à Bakambu, synonyme d’expulsion.

Avec ce match nul, la RDC reste dernier du groupe I alors qu’avec les trois, elle aurait recollé au deuxième, le Soudan.

