La République démocratique du Congo bat la Mauritanie sur tapis vert

Coup de tonnerre dans le groupe I !

Alors que la Mauritanie occupait la première place du groupe I pour les qualifications à la CAN 2024, la République démocratique du Congo vient d’obtenir gain de cause pour un recours qu’elle avait déposé auprès du jury disciplinaire de la CAF après sa rencontre face la Mauritanie (1-1). La raison ? La présence de Khadim Diaw, inéligible dans le onze des Mourabitounes. Suite à cette décision, les Léopards récupèrent la première place du groupe avec 9 points et ils n’auront besoin que d’un match nul face au Soudan, le 4 septembre prochain, pour valider leur ticket à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d’Ivoire.

[OFFICIEL] 🚨Classement du groupe I actualisé après la Décision du Jury Disciplinaire de la CAF Concernant l'éligibilité du joueur Khadim Diaw à représenter la Mauritanie 🇲🇷 dans le cadre des éliminatoires de la CAN TotalEnergies Côte D’Ivoire 2024.#FecofaRDC #BendeleEkeyaTe pic.twitter.com/dMht83kAe8 — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) July 11, 2023

Attention, il faut quand même transformer le pénalty.

