Loïc Désiré fait le point sur les enjeux de l’été au Stade rennais

Une rentrée et des chantiers.

Le soleil d’une Piverdière toujours en cours de rénovation n’attend plus que la reprise de l’équipe professionnelle du Stade rennais, prévue ce vendredi pour une partie de l’effectif, même si Seko Fofana est déjà revenu depuis quelques jours pour lancer sa préparation physique. Ce mardi matin, Loïc Désiré, qui a succédé à Frederic Massara au poste de directeur sportif, a présenté à la presse les différents enjeux de l’été pour le club breton, qui sort d’une saison ratée et qui ne jouera pas la Coupe d’Europe pour la deuxième année d’affilée.

Opération dégraissage

Les ventes de Lorenz Assignon et Adrien Truffert sont déjà bouclées, mais Rennes compte sérieusement dégraisser un groupe très large (plus de 40 contrats professionnels) pour arriver à un effectif de « 22-24 joueurs » en comptant les jeunes issus d’une académie toujours considérée comme la meilleure de l’Hexagone. « Ce n’est pas facile, mais je viens en connaissance de cause, a posé Désiré. La situation était très claire quand j’ai rencontré le propriétaire et le président. Je viens avec beaucoup de motivation, d’envie pour montrer qu’on va bâtir un groupe restreint et compétitif pour se rapprocher de la Coupe d’Europe et des ambitions du Stade rennais. »

Plusieurs joueurs de retour de prêt sont attendus avec le groupe pour commencer la préparation, à l’instar de Fabian Rieder, Baptiste Santamaria, Ibrahim Salah ou encore Bertuğ Yildirim, et plusieurs jeunes récemment vainqueurs de la Gambardella seront également avec les pros (Lucas Rosier, Nordan Mukiele, Florian Truffert, Ayoub Akabou et bien sûr Mohamed Kader Meïté). D’autres joueurs sur le départ se sont mis d’accord avec le club pour un retour de vacances différé (Warmed Omari, Glen Kamara, Wilson Samaké, Mohamed Jaouab, Leo Østigård, Ayanda Sishuba et Alan Do Marcolino).

Pas touche à Djaoui Cissé

Le probable départ d’Arnaud Kalimuendo (aucune offre reçue pour l’instant) devrait entraîner le recrutement d’un autre attaquant, alors qu’un ailier et un milieu de terrain pourraient aussi arriver, en plus d’un latéral droit et peut-être de son pendant à gauche. Désiré a parlé du besoin d’apporter « une touche technique » en plus d’un « esprit de gagneur », alors que le club ne compte pas lâcher Djaoui Cissé, en grande forme à l’Euro Espoirs, ou Jérémy Jacquet, deux jeunes promesses qui pourraient être convoitées.

« Quand j’étais scout à l’Ajax, je venais régulièrement à la Piverdière, mon premier dossier, c’était Julien Escudé, s’est-il souvenu dans un registre plus personnel. Ma motivation aujourd’hui, c’est d’avoir une propriété forte, un objectif de retrouver la Coupe d’Europe, j’en fais aussi un challenge personnel. Ça passera aussi par des étapes, mais on est confiants. […] Tout est fluide avec le président et l’entraîneur, on est sur la même longueur d’onde sur ce qu’on doit faire. »

En gros : il y a du boulot.

Le Stade rennais prête encore Albert Grønbæk