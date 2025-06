Lorenz Assignon quitte Rennes pour filer en Allemagne

Il avait prévenu : la météo n’était pas un critère dans ses choix de carrière.

Lorenz Assignon passe donc de l’Ouest à l’Est et quitte le Stade rennais. Le club breton a officialisé ce vendredi matin le départ de celui qui était au club depuis 2015 et qui aura disputé près de 100 matchs avec l’équipe pro.

Un transfert à plus de 10 millions d’euros

Direction l’Allemagne et Stuttgart pour le latéral droit champion de France U19 avec les Rouge et Noir. Il s’est engagé jusqu’en 2029 avec le club allemand, dans le cadre d’un transfert estimé entre 13 et 15 millions d’euros, bonus compris.

Breton depuis une décennie, Lorenz Assignon va poursuivre sa carrière Outre-Rhin, au @VfB Stuttgart. ✍️ Le latéral droit aura franchi toutes les étapes en Rouge et Noir, alliant fougue, vitesse et détermination. Le SRFC tient sincèrement à le remercier. 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇, 𝗹𝗲… pic.twitter.com/FzoYEuqxtG — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 6, 2025

Assignon avait connu des hauts et des bas à Rennes, filant par exemple en prêt à Burnley en janvier 2024 avant finalement d’être reconsidéré comme un potentiel titulaire par Julien Stéphan. Il avait aussi marqué le plus beau but de l’édition 2022-2023 de Ligue Europa, avec un superbe geste à Larnaca.

Pas d’inquiétude pour la dynastie Assignon en Bretagne : son frère Kenny, 17 ans, continue son apprentissage chez les jeunes.

Anthony Rouault arrive en renfort au Stade rennais