Daniel Levy s’exprime sur les erreurs stratégiques de Tottenham

Levy fait amende honorable.

À l’occasion d’un forum organisé par le club, et d’une séance de questions-réponses avec des journalistes et des fans, le président de Tottenham, Daniel Levy, est revenu sur les déboires de son club ces dernières années. Et il n’a pas hésité à se remettre pleinement en question, dans des propos rapportés par le média football.london : « La frustration de ne pas gagner et la pression, peut-être des joueurs, et aussi d’une large partie de nos fans, sur le fait que nous devions gagner, que nous devions dépenser de l’argent, que nous devions avoir un grand entraîneur, des gros noms dans l’équipe, ça m’a influencé. » Il reconnaît ainsi une des erreurs stratégiques, notamment dans la gestion des entraîneurs : « Avec Mauricio, nous avons eu de très bonnes périodes. Nous ne sommes pas vraiment allés au bout, mais nous nous sommes rapprochés et nous avons changé de stratégie. Cette stratégie, c’était “ramenons un manager qui gagne.” »

Deux entraîneurs en particulier, José Mourinho et Antonio Conte. Des expériences à la réussite très relatives, dont ne se cache pas Levy : « Nous l’avons fait deux fois, et il faut apprendre de ses erreurs. Ce sont de super entraîneurs, mais peut-être pas pour ce club. Pour ce que nous voulons, nous voulons jouer d’une certaine façon, et si cela signifie que cela prendra plus de temps pour gagner, peut-être que c’est la bonne chose pour nous. C’est pour ça que faire venir Ange, c’est de mon point de vue, la bonne décision. » Ange Postecoglou, nouveau technicien des Spurs, en qui il semble avoir pleinement confiance : « J’aime bien quelqu’un qui me dit les choses, pas quelqu’un qui joue à des jeux, qui me dit quelque chose et autre chose à d’autres. » Un tacle à peine déguisé aux prédécesseurs de l’Australien

