Coupe de France : Saint-Priest recevra Valenciennes à Bourgoin-Jallieu

Trente minutes de route en plus pour éliminer une Ligue 2, ça vaut le coup.

Dernier rescapé de National 3 en Coupe de France cette saison, après sa victoire contre Romorantin (N2) en 16es, l’AS Saint-Priest a tiré le premier club pro de son parcours. Les San-Priods recevront Valenciennes (Ligue 2) le mercredi 7 février prochain, mais ne pourront pas le faire dans leur stade Jacques-Joly, la faute à un manque de capacité. Alors que plusieurs enceintes étaient envisagées pour ce huitième de finale, l’ASSP accueillera finalement le VAFC à Bourgoin-Jallieu, une trentaine de kilomètres plus à l’est.

𝗟𝗲 𝟴𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 entre l’AS Saint-Priest et le Valenciennes FC 𝘀𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝗿𝗮 𝗮𝘂 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗲 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗥𝗮𝗷𝗼𝗻 𝗮 𝗕𝗼𝘂𝗿𝗴𝗼𝗶𝗻-𝗝𝗮𝗹𝗹𝗶𝗲𝘂 ! (9 441 places) 🏟️

Le stade Pierre-Rajon, habituellement occupé par le CS Bourgoin-Jallieu Rugby, offre une capacité de 9441 places : de quoi faire la fête en nombre.

