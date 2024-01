On connaît la programmation des huitièmes de Coupe de France

Pour votre plus grand bonheur, la Coupe de France vous propose de nouveaux matchs en semaine.

Même si l’on ne connaît que 15 des 16 formations qualifiées pour les huitièmes de finale de Coupe de France (reporté, le match entre Feignies-Aulnoye et Montpellier a lieu mercredi), leur programmation est déjà là. Les matchs se joueront entre le mardi 6 et le jeudi 8 février, et seront bien sûr tous programmés sur beIN SPORTS. L’affiche codiffusée avec France 3 sera celle entre le Paris Saint-Germain et le Stade brestois, mercredi 7 février à 21h10.

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 des 𝟖𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de #CoupeDeFrance 🏆 🔜 RDV les 6, 7 et 8 février 📆 pic.twitter.com/zD7wzjIzxa — Coupe de France (@coupedefrance) January 22, 2024

Le programme des huitièmes de finale :

Mardi 6 février :

Sochaux – Rennes // 20h45 (beIN SPORTS)

Mercredi 7 février :

Lyon – Lille // 18h30 (beIN SPORTS)

Strasbourg – Le Havre // 20h30 (beIN SPORTS)

Feignies-Aulnoye ou Montpellier – Nice // 20h30 (beIN SPORTS)

Le Puy – Laval // 20h30 (beIN SPORTS)

Saint-Priest – Valenciennes // 20h30 (beIN SPORTS)

PSG – Brest // 21h10 (beIN SPORTS & France 3)

Jeudi 8 février :

Rouen – Monaco // 20h45 (beIN SPORTS)

Le tirage au sort des quarts de finale sera quant à lui diffusé en clair sur France 3, le jeudi 8 février à 20 heures.

