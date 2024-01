Le tirage au sort des huitièmes de la Coupe de France est connu

Avant même Rennes-OM, le tirage au sort du prochain tour a eu lieu.

Et il fait la part belle… aux grosses cylindrées. Les clubs du haut de tableau de Ligue 1 ont été en effet plutôt épargnés par le tirage au sort, puisque hormis un alléchant OL-Lille (comme l’an dernier) et un PSG-Brest qui s’annonce disputé, les autres écuries de Ligue 1 les plus réputées s’en sortent bien. À noter que le petit poucet, Saint-Priest (N3) recevra Valenciennes (L2) ou encore que Rouen, tombeur de Toulouse au terme d’une séance de tirs au but incroyable, recevra l’AS Monaco. Pourquoi pas pour remettre ça ?

Le tirage complet :

Feignies-Aulnoye (N2) ou Montpellier – Nice PSG – Brest Le Puy (N2) – Laval (L2) Strasbourg – Le Havre Saint-Priest (N3) – Valenciennes (L2) Sochaux (N) – Rennes ou OM Lyon – Lille Rouen (N) – Monaco

Sergio Ramos : mal-aimé chez lui