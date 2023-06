Quand ce n’est pas l’OM, c’est le LOSC.

Lille et son ex-entraîneur Marcelo Bielsa – licencié pour faute grave le 15 décembre 2017 – se retrouvaient en appel aux prud’hommes, ce mardi matin, devant la chambre d’appel sociale à Douai (Nord), alors que l’Argentin avait été débouté de toutes ses demandes en première instance au tribunal des prud’hommes, le 2 juillet 2021. Le délibéré de la cour d’appel aura lieu le 29 septembre. Comme le rapporte L’Équipe, le conseil de Bielsa – qui souhaite faire condamner son ancien club – a plaidé l’absence de faute grave. Son avocat Me Benjamin Cabagno a même parlé de « mensonges » lors de sa plaidoirie : « Tout ce qui a été laissé faire à Marcelo Bielsa était rigoureusement conforme à son contrat de travail, mais c’est subitement devenu une faute grave. […] Marcelo Bielsa s’est opposé à l’altération de ses fonctions. Mais il a expliqué à son président que même s’il n’était pas d’accord, il respecterait sa décision. »

« Ce n’est pas une histoire d’argent et pas uniquement de droit, mais celle d’un ego énorme, a de son côté déclaré Me Bertrand Wambeke, conseil du LOSC. Le roman d’une blessure narcissique. M. Bielsa était présenté comme le meilleur entraîneur du monde par ses (anciens) conseils. À Lille, il s’est comporté comme une diva. Personne ne pouvait lui parler. On ne s’adressait pas au Dieu du foot. Il fallait passer par un adjoint puis un interprète. » Me Bertrand Wambeke prête également au Loco des propos injurieux envers Luis Campos et Gérard Lopez, alors respectivement directeur sportif et président du club nordiste.

Reste à savoir comment son aventure en Uruguay se terminera.

