Chelsea se cogne sur Everton

Chelsea 2-2 Everton

Buts : J. Felix (52e) et Havertz (76e, SP) pour les Blues // Doucouré (69e) et Simms (89e) pour les Toffees

Encore un gros coup de blues.

Maîtres de la partie, les Blues se sont fait rejoindre par deux fois au score par Everton (2-2). La première demi-heure est pourtant totalement à l’avantage des Londoniens, qui dominent les débats de la tête et des épaules. Mais la bande de Graham Potter a bien du mal offensivement depuis plusieurs mois maintenant, et ce ne sont pas la volée hors cadre de Kovačić (5e) ou la frappe sans grand danger de João Felix (34e) qui ont de quoi rassurer.

Au retour des vestiaires, Pickford s’emploie enfin pour repousser la tête d’Havertz (49e), mais à force de plier, Everton finit par rompre, et rien de plus logique que de voir le bon João Felix trouver la fille d’un tir croisé chirurgical (1-0, 52e). Les visiteurs n’ont d’autre choix que de s’en remettre aux coups de pied arrêtés pour réagir : Keane est trop court sur coup franc (58e), mais sur un corner, Tarkowski puis Doucouré s’imposent de la tête pour égaliser (1-1, 69e). Le défenseur anglais se rend toutefois coupable d’une faute dans sa surface sur Reece James, offrant le penalty à Havertz (2-1, 76e). Jeu set et match ? Pas vraiment, puisque d’une accélération supersonique, le jeune Simms vient glacer le Bridge au buzzer (2-2, 89e).

Un nul fêté comme une victoire par les joueurs d’Everton.

Chelsea (3-4-3) : Kepa – Fofana (Chalobah, 86e), Koulibaly, Badiashile – James, Fernández, Kovačić (Loftus-Cheek, 81e), Chilwell – Pulisic (Gallagher, 62e), Havertz, J. Felix (Chukwuemeka, 86e). Entraîneur : Graham Potter.

Everton (4-5-1) : Pickford – Coleman (Mykolenko, 84e), Keane, Tarkowski, Godfrey – Iwobi, Doucouré, Gueye (Simms, 79e), Onana, McNeil – Gray. Entraîneur : Sean Dyche.

