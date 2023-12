CAN : Mamadou Samassa va refuser sa sélection avec le Mali

Il ne craint rien, ni personne.

Mamadou Samassa, gardien de but du Stade lavallois, va refuser de participer à la CAN avec le Mali. L’information a été confirmée par Laurent Lairy, président du club, auprès de France Bleu Mayenne, qui explique qu’un accord avait été passé entre lui et le joueur lors de sa signature au club l’été dernier : « Et c’est un homme d’honneur ».

En attendant la liste officielle du Mali, dans laquelle il est présélectionné, le gardien de but s’expose à des sanctions en cas d’absence non validée par sa sélection. Selon le règlement de la FIFA, « un joueur convoqué dans l’une des équipes représentatives de son association n’a pas le droit, sauf accord contraire avec ladite association, de jouer pour le compte du club auprès duquel il est enregistré le temps que dure ou aurait dû durer sa mise à disposition conformément à la présente annexe, plus cinq jours supplémentaires ». Le portier pourrait ainsi être interdit de jouer avec Laval le temps que dure la CAN s’il ne s’est pas mis d’accord avec les dirigeants des Aigles pour ne pas participer au tournoi.

Cirer le banc au lieu de représenter son pays, ce serait un curieux choix de carrière.

