Brice Samba et les tirs au but, une vraie histoire d’amour

Un héros sans cape, mais avec des gants.

Le RC Lens est tombé à Bollaert face à l’AS Monaco (2-2, 5-6 tab) ce dimanche lors des 32es de finale de la Coupe de France malgré la grande forme de Brice Samba. Durant la séance de tirs au but, le portier des Sang et Or a plongé quasi-systématiquement du bon côté et a sorti trois parades. En vain puisque ses coéquipiers se sont souvent liquéfiés, Angelo Fulgini tirant directement dans le virage du stade lensois ou Adrien Thomasson butant mollement sur Radosław Majecki. S’il voit le parcours des siens s’arrêter plus tôt que prévu, Samba a, une fois de plus, prouvé sa facilité dans l’exercice.

3 – Les 3 dernières séances de tirs au but de Brice Samba toutes compétitions confondues : – Caen v Metz en février 2018 – 4 arrêts – Nottingham Forest v Sheffield United en mai 2022 – 3 arrêts – Lens v Monaco aujourd’hui – 3 arrêts Spécialiste. #RCLASM pic.twitter.com/rVCmY9MnwH — OptaJean (@OptaJean) January 7, 2024

Lors des trois dernières séances auxquelles il a pris part, le gardien international français a réalisé au moins trois arrêts : quatre avec Caen face à Metz en février 2018, trois avec Nottingham Forest contre Sheffield United en mai 2022 et donc trois ce dimanche. Regard insistant face au tireur, petits mots qui vont avec, prise de temps entre chaque tentative et envergure impressionnante, la mécanique de Samba est parfaitement huilée.

Grâce à lui et Mike Maignan, autre spécialiste du genre, Didier Deschamps va pouvoir mettre l’excuse de la loterie de côté.

