Brendon Aaronson file en Allemagne

C’est ce qui s’appelle quitter un navire qui coule.

Relégué en Championship, Leeds commence à voir ses joueurs les mieux cotés se faire la malle. Ce dimanche, l’Union Berlin, surprenant quatrième de Bundesliga la saison dernière, a officialisé le prêt de Brenden Aaronson pour une saison. Le milieu offensif américain, débarqué chez les Peacocks l’été dernier après de très belles performances avec le Red Bull Salzbourg, quitte donc déjà la perfide Albion, où il n’a jamais su s’imposer.

Brenden Aaronson ist Unioner 🔴⚪️ pic.twitter.com/Ala8rSisiq — 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 9, 2023

Avec Leeds, il n’a mis qu’un petit but, contre Chelsea en début de saison, en quarante matchs. Tandis qu’il va pouvoir aider son nouveau club pour la première campagne de Ligue des champions de son histoire, il n’est pas précisé si une option d’achat est incluse dans cet accord. « Il y a un an, je n’aurais pas cru que je serais ici et que je pourrais jouer la Ligue des champions avec l’Union », s’est-il réjoui.

The tongue of wood.

Aïssa Laïdouni, tombé loin du nid