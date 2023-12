Barcelone devrait savoir en février s’il est exclu de la Ligue des champions

C’est la faute de Messi !

Pour la première fois depuis 2021, le FC Barcelone a su s’extirper des poules de la Ligue des champions et se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Catalans retrouveront Naples pour une place en quart de finale… ou pas. Cela fait maintenant quelques jours que le journal allemand Die Welt affirme que les Blaugranas sont dans le viseur de l’UEFA et sous le coup d’une exclusion de la C1. À cause de cette saloperie de Superligue ? Non, rien à voir. C’est le respect du fair-play financier qui poserait problème.

Englué dans une situation économique compliquée, le Barça a du mal à joindre les deux bouts, malgré un bénéfice annoncé de 304 millions d’euros pour la saison dernière. Selon Marca, l’UEFA, qui mène déjà une enquête pour non-respect ddes règles financièrees, devrait rendre sa décision courant février, tandis que neuf autres clubs (dont le PSG et Manchester City) sont également menacés.

Après l’affaire Negreira, le Barça aime jouer avec le feu.

