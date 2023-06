Auxerre prolonge Christophe Pélissier

Finir 17e de Ligue 1 > finir 13e de Ligue 1.

Arrivé à la rescousse d’Auxerre en octobre dernier, Christophe Pélissier a presque réussi son pari de maintenir l’AJA. Finalement, ses joueurs n’ont pu éviter la relégation à l’issue de la 38e journée et de leur défaite à l’Abbé-Deschamps face au RC Lens (1-3). Malgré la désillusion, les Icaunais ont bien vu que la méthode de l’ancien coach de Lorient semblait prendre et ont proposé au technicien, qui avait signé jusqu’en 2024, de prolonger jusqu’en 2025, avec une année supplémentaire en option. Une offre acceptée par Pélissier, comme l’a annoncé le club ce mercredi.

Une prolongation actée « rapidement après l’issue de la saison » indiquent les Bourguignons. « En phase avec le projet, les ambitions du club et fidèle aux valeurs de solidarité et de pragmatisme chères à l’AJA, le coach va mettre toute sa détermination et sa motivation pour prolonger la dynamique de la seconde partie de saison et relever le nouveau challenge qui attend notre équipe en Ligue 2 BKT. Un championnat qu’il connaît parfaitement et dans lequel il a toujours performé, avec une montée en 2017 avec Amiens et une autre en 2020 avec Lorient », se réjouissent les Auxerrois.

Sacré combat entre les spécialistes Pélissier et Furlan pour le titre l’an prochain.

