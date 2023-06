Officiel : Philippe Montanier quitte le TFC, son remplaçant connu

Un joyeux Novell.

Annoncé depuis plusieurs jours, le licenciement de Philippe Montanier de Toulouse est désormais officiel. Et le TFC ne s’est pas vraiment attardé sur les salutations, réglant l’affaire en un communiqué de trois lignes : « Le club tient à exprimer ses sincères remerciements à Philippe Montanier pour son professionnalisme et son engagement, qui lui ont permis de remporter successivement le titre de champion de Ligue 2 BKT puis la Coupe de France (5-1, contre Nantes, en avril dernier) ». Le coach a passé 90 matchs au club, où il était installé depuis 2021 (46 victoires, 19 nuls et 22 défaites).

La raison de cette décision tiendrait dans divers désaccords avec le président Damien Comoli, déçu de la treizième place acquise en championnat. Et pour remplacer Montanier, le TFC n’est pas allé chercher bien loin, puisque c’est l’un de ses adjoints, Carles Martínez Novell, qui prend les commandes, selon un second communiqué, plus détaillé. Le Barcelonais de 39 ans, arrivé en janvier, était responsable de la méthodologie et connaîtra ainsi sa première expérience comme entraîneur principal, après des piges de coach en jeunes à l’Al-Rayyan au Qatar ou chez les U20 du Koweït. Pour Martínez Novell, le plus gros fait d’armes reste son poste de directeur des sections U14 à U16 de la Masía.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ Carles Martinez Novell nommé entraineur de l'équipe professionnelle du TéFéCé.#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/t1GRKByPgg — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 14, 2023

L’art de se prendre la tête alors que tout va bien.

