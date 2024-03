Après sa condamnation pour viol, Robinho accuse la justice italienne de racisme

Condamné à neuf ans de prison en février dernier par la justice italienne, Robinho sort du silence. Dans une interview à Record, il a livré sa version des faits. Ceux-ci se sont déroulés en 2013 : avec six autres hommes, celui qui était alors joueur de l’AC Milan avait participé au viol d’une femme albanaise. Aujourd’hui, il clame son innocence : « Nous avons eu une relation superficielle et très rapide. […] J’étais là avec son consentement. Elle était consciente, elle n’a jamais crié ou demandé d’arrêter. […] Je n’ai rien à dire (à la victime, NDLR), seulement que je suis innocent. » Le Brésilien affirme que les audios dans lesquels on l’entend notamment dire « la meuf était vraiment ivre, elle sait même pas qui je suis » auraient été pris hors contexte.

Selon lui, sa condamnation est due au racisme de la justice italienne : « Si c’était un Italien blanc qui avait été jugé, le résultat aurait été bien différent. […] Je n’ai joué que quatre ans en Italie et je suis fatigué de voir des histoires de racisme. Malheureusement, cela continue encore aujourd’hui. Nous étions en 2013, nous sommes en 2024. Les mêmes personnes qui ne font rien contre ce genre d’actes sont les mêmes qui m’ont condamné. »

La justice brésilienne doit maintenant décider du lieu où il purgera sa peine.

