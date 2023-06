La presse brésilienne dévoile des audios de Robinho utilisés dans l’enquête pour viol collectif

Le média brésilien UOL Esporte a dévoilé des audios utilisés par la justice italienne dans l’enquête qui a visé Robinho et quatre de ses amis, pour un pour viol collectif sur une femme albanaise alors que l’attaquant évoluait au Milan (2010-2015). Pour rappel, Robinho a été condamné en janvier 2022 à 9 ans de prison ferme par la justice italienne, qui a demandé à ce qu’il purge sa peine au Brésil à défaut d’être extradé, mais le joueur est toujours en liberté.

🎧 VEM AÍ UOL ESPORTE HISTÓRIAS – OS GRAMPOS DE ROBINHO ⚠️ AVISO: conteúdo impróprio para menores de 18 anos com linguagem forte e relatos de abuso sexual. Pode servir como gatilho #OsGramposdeRobinho #UOLEsporteHistórias #UOLPrime pic.twitter.com/SAHL2X1AnP — UOL Esporte (@UOLEsporte) June 13, 2023

Les audios datent de 2014, au moment où la police avait mis sur écoute le téléphone portable du joueur. On entend l’attaquant et ses amis élaborer des stratégies de défense en cas d’interrogations par la justice. « S’ils m’appellent, j’y vais et je dis : “Premièrement, l’histoire date d’il y a un an. Deuxièmement, je n’ai même pas touché cette fille” », déclare le Brésilien. Mais dans un autre audio, il fait bien référence à un acte sexuel entre lui et la victime. On l’entend également dire « C’est pour ça que je ris, je m’en fiche complètement. La fille était extrêmement saoule, elle ne sait même pas qui je suis ». Puis, il s’énerve un peu et menace d’agression la jeune femme : « la fille sait que tu ne lui as rien fait, c’est une idiote ? On va la frapper au visage. Vous allez la frapper au visage, vous allez lui dire : “Putain, qu’est-ce que je t’ai fait ?”».

