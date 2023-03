Antonio Conte devrait être rapidement éjecté du banc de Tottenham

Il s’est flingué tout seul.

La sortie récente d’Antonio Conte où il ne s’était pas retenu d’allumer le club de Tottenham, son histoire ainsi que ses joueurs semble avoir condamné le technicien italien. En effet, le Telegraph rapporte que le propriétaire des Spurs, Daniel Lévy, aurait décidé de se séparer de son entraîneur. Actuellement 4e de Premier League, le bilan n’est cependant pas si glorieux avec seulement 41 victoires en 76 matchs.

