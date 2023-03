Antonio Conte dézingue ses joueurs et l’ambition de Tottenham en conférence de presse

Régler ses Conte, expression.

Repris sur le gong ce samedi à Southampton (3-3), par un penalty de James Ward-Prowse, les joueurs de Tottenham ont pris une soufflante en public de la part de leur coach, Antonio Conte. Dans son style caractéristique, le volcanique technicien transalpin s’est montré excédé par l’attitude de ses ouailles, plus que jamais à portée de fusil de Newcastle et même de Liverpool, dans la course à la quatrième place : « Après cette sortie inacceptable, il est temps que je m’exprime. On menait 3-1, on contrôlait le match. Finalement, on a encore démontré que nous n’étions pas une équipe, mais seulement onze joueurs alignés sur le terrain. Je vois des joueurs égoïstes, sans âme, qui ne veulent pas aider leurs partenaires », a d’abord mitraillé Conte.

Lancé à tout berzingue, l’ancien milieu originaire des Pouilles ne s’est pas arrêté en si bon chemin, avant de quitter la salle de presse en trombe : « Jusqu’ici, j’ai préféré tenter de résoudre les problèmes. Mais si l’on veut devenir une équipe forte, il faut de la volonté, et il faut des guerriers. On doit jouer pour le blason. C’est la première fois de ma carrière que ça m’arrive, c’est pire que l’an dernier. Pourquoi ? Parce que tout le monde s’est habitué à jouer sans pression, sans stress. C’est ça l’histoire de Tottenham : depuis 20 ans, le club n’a rien gagné. Que tout le monde assume ses responsabilités, il faut changer les choses. Sinon, les entraîneurs peuvent se succéder, et ce sera en vain. »

Même pas un petit juron qui Conte double ?

Tottenham se fait reprendre par Southampton, pas Leeds