Un policier londonien mis à pied, car connu pour être un hooligan d’Arsenal

Cas à part.

Depuis quelques jours, un hooligan d’Arsenal bien particulier était jugé, notamment parce que celui-ci était aussi dans le civil un officier de la police londonienne. Ce lundi, le verdict est tombé : la police métropolitaine de Londres, la MET, a démis de ses fonctions l’ex-agent avec effet immédiat.

Banni de la police et du stade

L’accusation qui lui a porté préjudice remonte au 17 avril dernier, alors que les Gunners, en déplacement, affrontaient le Bayern. Il aurait allumé et jeté un engin pyrotechnique dans la foule. Au moment des faits, il a été arrêté par les forces de l’ordre allemandes en raison du port d’une cagoule et de lunettes de soleil au sein de l’Allianz Arena. RMC Sports révèle qu’en plus de sa mise à pied des services de police, il ne pourra plus jamais réintégrer un service ou occuper un quelconque poste au sein de l’institution étatique britannique. Il est, par ailleurs, interdit de pénétrer dans l’Emirates Stadium pour les trois prochaines années.

Un responsable de la MET rapporte que l’individu « a montré un comportement inacceptable ». Bien qu’il n’ait pas été en service, en raison de sa fonction de policier, il devait « respecter les règles les plus élevées, qu’il soit en service ou non ». Il ajoute ensuite : « Ses actions lui ont non seulement valu une interdiction liée au football, mais lui ont également coûté son emploi. »

À la fois ultra et policier : on appelle ça un hoolicop.

Arsenal piégé, Tottenham déroule