En Uruguay, un joueur met un adversaire KO

Meilleur avec ses mains qu’avec ses pieds.

Quand le football devient de la boxe. C’est ce qui s’est passé lors de la rencontre entre Paysandú Interior et Soriano Capital, lors du match aller de la finale de la coupe amateur d’Uruguay, rapporte 20 minutos.

En première mi-temps, Paysandú Interior mène 1-0. Lors d’une action un peu confuse pour Soriano Capital, le numéro 17, Mario Gonzalez, tente un centre et lève son pied un peu trop haut. Son geste dangereux provoque la colère de ses adversaires, qui viennent à sa rencontre. Le même joueur perd ses nerfs et envoie une patate de forain dans la tête du numéro 3 adverse, Enzo Echeveste. Le pauvre défenseur s’écroule, complètement KO. L’action, filmée en direct, a fait le tour des réseaux sociaux.

La victime va bien

La victime s’est exprimée à la suite de ce match pour rassurer ses supporters : « Bonsoir, nous faisons cette vidéo pour informer toutes les personnes qui étaient attentionnées, en envoyant des messages et en s’inquiétant de ma santé, que je vais bien, que tout s’est bien passé, et pour demander que tout ce qui s’est passé soit oublié afin que nous nous concentrions sur le match de vendredi. Préparez-vous cette semaine et allons soulever cette coupe ! » L’objectif est donc de finir le travail, de remporter la coupe lors du prochain match et d’espérer que les joueurs de Soriano ne se trompent plus de sport.

Final de ida del litoral fútbol OFI. Paysandú Interior(Guichon) ganaba 1-0 y así reaccionó el jugador de. Soriano Capital(Mercedes). Terrible golpe de puño recibió Enzo Echeveste pic.twitter.com/DuQId2YW4B — Heroica Deportiva (@sergioferis) February 23, 2025

Et si c’était le début d’une reconversion ?

