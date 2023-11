Antoine Griezmann va devenir consultant, mais pas dans le foot

Et ce n’est même pas sur Equidia TV.

Passeur, buteur, tireur de coups de pied arrêtés : sur le terrain, Antoine Griezmann a de nombreuses casquettes, et il va en ajouter une nouvelle à sa collection, mais cette fois-ci sur Youtube. Le champion du monde 2018 va devenir l’animateur du programme consacré au football américain NFL’s Grizi Huddle en partenariat avec Mundo NFL, qui sera diffusé sur la plateforme vidéo tous les lundis, et dans laquelle il présentera les actions du jour, interviewera des joueurs de NFL, et prodiguera des analyses de match, mais aussi des pronostics des prochaines rencontres.

Dans des propos rapportés par AS, le joueur de l’Atlético de Madrid a déclaré que « devenir un partenaire de ce championnat avec un nouveau programme pour les fans de football américain hispanophones, c’est un rêve qui devient réalité ». Cette signature est une aubaine pour la NFL, comme le souligne la vice-présidente du marketing et de l’image de marque du championnat de football américain, Marissa Solis : « Travailler avec une star aussi connue qu’Antoine, un vrai fan de notre sport, va nous aider à nous connecter à nos fans de façon complètement nouvelle. »

Tant qu’il ne se met pas à parler de soccer pendant son émission, tout va bien.