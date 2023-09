Adi Hutter justifie la non-titularisation de Wissam Ben Yedder

Quatre buts en cinq matchs, mais remplaçant.

Particulièrement efficace depuis le début de saison, Wissam Ben Yedder n’était pourtant pas titulaire contre Nice lors de la sixième journée de Ligue 1. En pointe, c’est en effet Folarin Balogun qui occupait le poste habituel de l’avant-centre. Sans succès, puisque l’ex de Reims et recrue arrivée d’Arsenal a raté deux penalties.

« On a deux numéros 10 en très grande forme actuellement, je n’allais pas jouer avec deux attaquants et deux numéros 10, a donc expliqué Adi Hutter, en conférence de presse. Mais je ne vais pas me justifier à chaque fois que Ben Yedder ou Balogun joue, et Balogun a été très bon sur le terrain dans le jeu. Mais il a aussi été malchanceux et il est frustré, on va l’aider à rebondir. »

Coïncidence ou pas, l’ASM a perdu sa première rencontre de championnat…

Revivez Monaco-Nice ! (0-1)