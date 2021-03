Bourg-Péronnas surprend Concarneau

19

Concarneau (4-3-3) : Viot - Bilingi, Ouaneh, Jannez (c), Badji - Boubaya, Vincent, Sinquin (Carnot, 76e) - Ley (Moina, 76e), El Khoumisti, Benali (Sila, 76e). Entraîneur : Stéphane Le Mignan.



Bourg-Péronnas (4-3-3) : Cassara - Testud, Perradin, Lacour, Agounon (Khouss, 30e) - Nirlo (c), Ribelin, Julienne - Quarshie, Privat (El Ouazzani, 60e), Atik. Entraîneur : Yannick Goyon.



JB, au stade Guy-Piriou

Une étincelle en solitaire de Jeffrey Quarshie (71), et puis c'est tout : Bourg-Péronnas est venu signer un petit hold-up au stade Guy Piriou de Concarneau, ce samedi soir à l'occasion de la 27journée de National. Une bonne opération pour le FBBP, qui ne perd plus depuis six matchs et entrevoit presque la première partie de tableau avec ce joli coup.Car en face, l'USC restait sur deux beaux succès et avait l'occasion d'accrocher la troisième place. Malgré un face à face pour Youssef Ben Ali en première (14) et un autre en fin de partie pour Richard Steven Sila (90+1), les hommes de Stéphane Le Mignan repartent la queue entre les jambes.Ils auront encore deux matchs en retard pour se rattraper : les joies du football sous Covid.