Bourg-en-Bresse a le dernier mot contre Concarneau

Bourg-en-Bresse (4-4-2) : L’Hostis - Bansais (Dembélé,72e), Rivierez, Lopy, Dekoke - Soumaré (Fischer, 89e), Eickmayer, Mille (Ezikian, 77e), Najim (Chamakh, 77e) - Ribelin, Rivas. Entraîneur : Alain Pochat.



Concarneau (4-4-2) : Pattier – Georgen, Sylla, Jannez, Etuin - Mannai (Lebeau 83e), Traoré (Gope-Fenepej, 83e), Sinquin, Urie - Rodrigues (Maugain 89e), El Khoumisti. Entraîneur : Stéphane Le Mignan.

ALB

Le principal, c'est d'être champion en fin de saison, non ?Alors que Concarneau avait l’occasion de s’offrir le titre honorifique de champion d’automne en cas de victoire à Bourg-en-Bresse, ce sont les Burgiens qui ont empoché la victoire dans un match très animé (3-2). Les Thoniers ont d'abord subi un raz-de-marée dans le premier quart d’heure. Si Jonathan Rivas a manqué son lob, Ilyes Najim a lui parfaitement enroulé sa frappe dans le filet concarnois. La barre, sur une déviation de Malick Lopy (12), puis Maxime Pattier, en mode gardien de hand (13), ont ensuite retardé l’échéance. Maxime Etuin a même failli égaliser, mais a trouvé le poteau (22). Bourg-en-Bresse a finalement réussi le break par Lopy, qui a profité d’une faute de main de PattierLoin d’être abattus, les Bretons ont réduit l’écart sur un penalty de Fahd El Khoumisti, auteur de son premier but avec les Finistériens depuis son retour début décembre. Les Thoniers sont ensuite parvenus à recoller dès la reprise, avec beaucoup de réussite, lorsque Axel Urie a trouvé la barre et que le ballon a rebondi sur la tête de Franck L’Hostis pour finir dans ses propres filets. Mais le dernier mot est revenu à Bourg-en-Bresse et à Anthony Ribelin, auteur d'une aile de pigeon tout en toucher pour lober Pattier. Les Burgiens ont eu une dernière sueur froide quand Lopy a sécurisé un ballon qui a flirté quelques secondes devant leur ligne de but après avoir heurté le poteau (81), mais ont bel et bien empoché leur premier succès de la saison à domicile.Et comme un symbole, c'est Versailles qui s'empare de la couronne de champion d'automne.