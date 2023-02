Rongier-Veretout, les boussoles de l'OM

L’OM pourra-t-il faire le coup une deuxième fois, pourra-t-il remettre la même intensité que lors du match en Coupe de France ? L’OM doit-il avoir la même approche tactique, sachant que Mbappé sera là ? Voilà les questions qui tournent en boucle dans la tête des supporters marseillais, depuis plusieurs jours. Il est en tout cas difficile d’imaginer le têtu Igor Tudor changer drastiquement un plan qui a fonctionné dix-huit jours plus tôt pour la présence d’un seul joueur, aussi fort soit-il. Ce plan, c’était un pressing de tous les instants avec une volonté de prendre des Parisiens à la gorge très haut dans leur camp sans leur laisser le moindre espace.

La mission avait été parfaitement exécutée, lors d’un soir où Valentin Rongier avait dû occuper un rôle inhabituel de défenseur central. « À la fin du match, j’ai plaisanté avec lui en lui disant qu’il allait devenir un défenseur », souriait le coach croate face à la presse, quelques minutes après avoir remporté son match dans le match avec Christopher Galtier. Avec un Samuel Gigot vraisemblablement forfait et un Chancel Mbemba suspendu, il n’est d’ailleurs pas impossible de revoir l’ancien Nantais plus bas sur le terrain après avoir également occupé le couloir droit de la défense la saison passée avec Jorge Sampaoli.

Brassard, retrouvailles et séances sans ballon

« Ça ne m’a pas forcément étonné de voir Valentin à ce poste-là, ce n’est pas un joueur qui va faire du chichi et il est tout le temps présent pour rendre service au collectif », estime Serge Gakpé, son ancien partenaire au FC Nantes. Plus qu’un couteau suisse, Rongier est même devenu le capitaine indiscutable et indiscuté de l’OM à la suite de la mise sur le banc de Payet. Là encore, rien de très surprenant. « Il a toujours eu ce côté leader, rassembleur dans sa personnalité. Quand il est arrivé chez les pros à Nantes et que je l’ai découvert, il avait déjà un très bon état d’esprit », approuve Gakpé. « On est onze capitaines sur le terrain, on essaie tous de se pousser les uns les autres. Et si quelqu’un a quelque chose à me dire, je l’écoute comme je l’ai toujours fait durant ma carrière. Donc j’ai le brassard, mais ça ne change pas grand-chose dans ma façon d’être », relativisait publiquement le principal intéressé après le match contre Nice, à propos du capitanat.

Autre nouveauté de la saison, pour Rongier : il partage désormais l’entrejeu marseillais avec Jordan Veretout, avec qui il avait déjà évolué en 2014-2015 chez les Canaris. Et leur association a changé la face de l’OM depuis le début de l’année, leurs profils de jeu étant totalement compatibles. Les repères sont vite revenus, Veretout étant davantage porté vers l’offensive (il a notamment déjà été meilleur buteur et passeur sur une saison, à Nantes) pendant que Rongier est capable de compenser derrière en cas de contre-attaque et préfère s’atteler aux tâches défensives. « À l’image de l’équipe, on est tous les deux prêts physiquement. On est costaud, que ce soit dans les duels et dans la répétition des efforts jusqu’au bout de chaque match. Depuis le début de la saison, on a fait beaucoup de séances sans ballon et c’est sans doute grâce à ça qu’on arrive à être là jusqu’à la 95e minute », expliquait Rongier en conférence à propos de son binôme, avant le duel face au PSG au début du mois.

« Valentin était un peu plus en avance sur Jordan »

Veretout, qui avait eu quelques difficultés à se faire définitivement sa place en début de saison, a eu un déclic lors d’un match charnière à Monaco lorsqu’il avait égalisé en fin de rencontre avant de partir au Mondial avec les Bleus. « Je pense quand même avoir fait des bons matchs avant la Coupe du monde, sinon je n’y aurais pas participé. C’est vrai qu’il me manquait des stats à l’OM, et que le but à Monaco m’a fait du bien. Quand je reviens, je suis libéré et je suis bien dans ma tête. Un but, une passe… Ça permet de reprendre confiance en soi, on tente plus sur le terrain. Les choses que je tente aujourd’hui, je ne les tentais peut-être pas il y a trois mois », analysait Veretout, toujours en conférence, début février. Un temps d’adaptation sans doute lié à la personnalité du joueur, un peu plus introverti que son pendant de l’entrejeu.

« Quand un jeune monte en pro, nous, les anciens, on sait tout de suite s’il va faire carrière ou pas. Et pour les deux, on savait que ça allait fonctionner. Mais je dirais que Valentin était peut-être un peu plus en avance sur Jordan, notamment d’un point de vue mental. Jordan, il n’aimait pas trop aller au duel, et on n’hésitait pas à le charrier sur ça dans le vestiaire, se rappelle Gakpé, qui a félicité lors de sa sélection pour la Coupe du monde celui qu’il chambrait quelques années plus tôt sur les terrains de la Jonelière. Je pense que ça lui a fait du bien de partir en Angleterre, car même en restant juste un an là-bas, vous en apprenez énormément. Je me souviens d’avoir vu un match d’Aston Villa où il allait à fond au contact, et j’étais surpris parce que ce n’était pas quelque chose qu’il aimait faire encore quelques mois auparavant. » Un désamour du contact qui n’est plus d’actualité aujourd’hui, et qui n’a surtout pas sa place dans le style hyper agressif prôné par Igor Tudor. Si le duel entre l’OM et le PSG se joue dans l’entrejeu, les Phocéens ont en tout cas toutes leurs chances de repartir avec un deuxième Classique en poche en l’espace de quelques semaines.