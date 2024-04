Veretout et Gasset poussent un coup de gueule après la défaite de l’OM

L’euphorie aura été de courte durée.

Dominé dans les grandes largueurs par le LOSC, l’Olympique de Marseille s’est logiquement incliné (3-1), à Pierre-Mauroy, ce vendredi. Ce revers est le troisième consécutif en Ligue 1, le quatrième toutes compétitions confondues. Après avoir parfaitement réussi ses débuts sur le banc phocéen, Jean-Louis Gasset a été questionné par Prime Video sur le sentiment qui l’animait au coup de sifflet final et n’est pas passé par quatre chemins : « La colère. » Même s’il fait face aux nombreuses blessures de son effectif, l’entraîneur de n’est pas réfugié derrière ces absences : « On a donné le match, on a fait que des cadeaux, on a été nul. »

Son milieu de terrain, Jordan Veretout, n’a pas été beaucoup plus élogieux. « Contrairement à la semaine dernière (défaite contre le PSG), aujourd’hui on a été mauvais. Il ne faut pas se cacher, arrêter de trouver des excuses. On donne le match et à ce niveau-là, on n’a pas le droit si on voulait espérer quelque chose », a-t-il déploré au micro du principal diffuseur de la Ligue 1. Septième du championnat, l’OM pourrait voir Rennes et Reims passer devant durant le week-end. « La saison n’est pas finie, il va vite falloir se remettre la tête à l’endroit, cravacher, travailler car ce soir, c’est beaucoup trop insuffisant. Ils nous ont baladé, mis des buts et tu n’as pas le droit quand t’es l’OM », a fustigé l’international français.

Jean-Louis Gasset va-t-il être le troisième entraîneur de la saison licencié par Pablo Longoria ?

