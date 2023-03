Nice, la nécessaire ambition européenne

S’il faut retenir une chose positive du très oubliable second mandat de Lucien Favre sur le banc de l’OGC Nice, c’est assurément celle-ci. En terminant à la première place de son groupe en Ligue Europa Conférence, son équipe a composté directement son billet pour les huitièmes de finale de l’épreuve, évitant ainsi la foire d’empoigne que sont les barrages. Franchir cet obstacle n’aurait sans doute pas été chose aisée. À l’étage du dessus, en Ligue Europa, Monaco, Rennes et Nantes s’y sont cassé les dents. En raison de cette hécatombe (à laquelle il convient d’ajouter la nouvelle sortie de route prématurée du PSG), le parcours des clubs français sur la scène européenne en 2022-2023 n’est, pour le moment, guère reluisant. Même s’ils n’étaient pas les plus attendus quand les compétitions continentales ont débuté, on compte désormais beaucoup sur les Azuréens pour redonner un peu d’éclat à ce tableau hexagonal franchement morose. Une attente légitime, tant le Gym peut aborder le tableau final de la C4 avec appétit. Et ambition.

Équipe métamorphosée et dynamique irrésistible

Tout d’abord parce que ces Niçois-là n’ont plus grand-chose à voir avec ceux qui, il y a tout juste deux mois, squattaient le ventre mou du classement en Ligue 1 et venaient d’être éjectés de la Coupe de France par Le Puy (1-0). Depuis, Favre a fait ses valises et son successeur, Didier Digard, a métamorphosé sa bande d’Aiglons jusqu’alors trop tendres en rapaces redoutables et impitoyables. Le bilan de l’inexpérimenté technicien de 36 ans parle pour lui : 21 points engrangés en 9 matchs (soit autant que son prédécesseur après 17 rencontres), 6 victoires dont certaines très probantes, à Lens (0-1), Marseille (1-3) ou Monaco (0-3) et, surtout, toujours pas la moindre défaite au compteur. Ces excellents résultats s’accompagnent de performances individuelles probantes, à l’image de Kasper Schmeichel, enfin digne de son statut international, de la charnière Dante-Todibo quasiment infranchissable, d’Aaron Ramsey, à l’influence retrouvée, et de Khéphren Thuram, souvent impérial. Devant, Gaëtan Laborde est en pleine confiance, alors que Terem Moffi, recrue phare de l’hiver, commence à prendre ses marques. Équipe inconstante au possible en première partie de saison, Nice (7e) est donc devenue une mécanique bien huilée, à laquelle personne ou presque ne résiste en France. Reste maintenant à prolonger cette dynamique au niveau européen.

Terem Moffi (Nice) face à Auxerre.

Plateau dégarni

Les partenaires de Jordan Lotomba en seront-ils capables ? Premiers éléments de réponse attendus ce jeudi, à l’issue du huitième de finale aller que la formation azuréenne disputera à Chisinau, face au Sheriff Tiraspol. Un adversaire certes rompu aux joutes continentales et capable de coups d’éclat, en atteste sa retentissante victoire au Bernabéu en septembre 2021 (1-2), mais qui ne doit malgré tout pas faire peur aux Aiglons, armés pour franchir ce tour… et voir un peu plus loin. En effet, à l’exception de la Lazio – qui s’est toutefois fait surprendre à domicile par Alkmaar, mardi (1-2) -, force est de constater qu’aucun club encore engagé en Ligue Europa Conférence ne sort vraiment du lot. West Ham doit avant tout penser à assurer son maintien en Premier League, alors que Villarreal souffle le chaud et le froid en Liga. Bâle, la Fiorentina ou La Gantoise ne doivent pas non plus effrayer les Niçois qui, en étant ambitieux, peuvent s’offrir une belle épopée. « Ce sont des aventures particulières, reconnaît Didier Digard. Si on peut passer des tours, on ne va surtout pas se priver. Ça donnera beaucoup d’énergie au groupe et ça créera des liens qui resteront pour toujours. » Tout en redonnant le sourire au foot français, qui en a bien besoin.