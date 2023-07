Pronostic Sheriff Tiraspol Farul Constanta : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des champions

Le Sheriff Tiraspol fait de nouveau peur face à Farul Constanta

Formation du championnat moldave, le Sheriff Tiraspol a connu son heure de gloire lors de sa victoire surprise en phase de poules de la Ligue des champions à Bernabéu face au Real Madrid, il y a 2 saisons de cela. L’an passé, les Moldaves sont parvenus à se hisser en 8es de finale de la Ligue Conférence où ils se sont inclinés contre l’OGC Nice. Pour la 21e fois de son histoire et la 3e fois de rang, le Sheriff a remporté son championnat national. Contraint de reprendre très tôt la saison pour disputer ces barrages, le club moldave a fait le choix de ne pas disputer de matchs amicaux. Ce manque de préparation s’est fait ressentir lors de l’aller, puisque le Sheriff s’est fait surprendre en Roumanie (1-0). Pour ce match retour, la formation moldave est contrainte de s’imposer pour poursuivre son parcours lors de ces barrages. Pour parvenir à ses fins, le Sheriff compte sur le réveil de Luvannor, Ngom Mbekeli ou João Paulo.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Farul Constanta surfe sur son titre acquis la saison passée. Le club entraîné par Gheorge Hagi a mis fin à la domination de Cluj en remportant le 1er titre de son histoire. Contrairement au Sheriff, la formation romaine a disputé plusieurs rencontres amicales pour être prête pour ces barrages. De plus, le Farul a déjà repris la compétition officielle avec une défaite en Supercoupe de Roumanie face à Sepsi Sf. Gheorge. En revanche, les Roumains se sont repris le week-end dernier en remportant leur 1er match de championnat face à Hermannstadt (0-1) sur une réalisation de Gramani servi par l’Argentin Borgnino. Victorieux à l’aller (1-0), le Farul Constanta se déplace en Moldavie pour défendre cet avantage. À noter que le jeune Mazilu, qui est certainement l’un des plus prometteurs joueurs roumains, n’a pas disputé cette rencontre, car il est en instance de transfert à Brighton. Il devrait de nouveau être forfait pour ce déplacement en Moldavie. Plus expérimenté et devant son public, le Sheriff devrait se reprendre pour s’imposer face à Farul Constanta.

► Le pari « victoire Sheriff Tiraspol » est coté à 1,83 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 183€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « le Sheriff se qualifie dans le temps réglementaire » est coté à 3,15 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 315€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,60 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 160€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Sheriff Tiraspol – Farul Constanta avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Sheriff Tiraspol Farul Constanta encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Farul Constanta Sheriff Tiraspol : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions