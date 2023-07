Pronostic Farul Constanta Sheriff Tiraspol : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Sheriff se fait respecter face à Farul Constanta

Pour la 1re fois de son histoire, le Farul Constanta a remporté le championnat de Roumanie et a mis fin à la domination de Cluj. Entraînés par le plus célèbre joueur roumain, Gheorge Hagi, les Requins ont mal lancé ce nouvel exercice en s’inclinant en finale de Supercoupe face à Sepsi Sf. Gheorge (0-1). Ce revers confirme les difficultés actuelles de l’équipe roumaine qui a seulement remporté son 1er match de préparation avant d’enchaîner les revers. Au rayon des joueurs à suivre, le club s’appuie sur son capitaine Alibec, sur le jeune Mazilu, sur le Français Kevin Boli (passé par Sedan), sur le Brésilien Rivaldinho ou sur l’Argentin Borgnino.

De son côté, le Sheriff Tirasspol est une formation plus connue depuis son exploit en Ligue des champions où elle s’était imposée sur la pelouse du Real Madrid. La formation moldave s’est imposée pour la 31e fois au niveau national l’an passé, et pour la 3e fois consécutivement. Engagé en Ligue Conférence la saison dernière, le Sheriff avait vu son parcours s’arrêter face à l’OGC Nice. En plus d’avoir remporté le titre en championnat, le club de Tirasspol a soulevé la Coupe nationale en dominant Balti. Depuis cette victoire, le Sheriff se prépare pour cette phase de barrage dans l’optique d’intégrer la phase de poules de Ligue des champions. Dans cette équipe, on retrouve le Nigérian Rasheed Akanbi, incertain pour ce déplacement, mais aussi Badolo ou Ricardinho. Coutumier des luttes européennes, le Sheriff part favori de cette opposition face à un Farul Constanta qui connaît une reprise difficile.

