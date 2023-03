Nice se joue du Sheriff

Sheriff Tiraspol 0-1 Nice

But : Amraoui (45e+3)

Alors que les supporters du PSG se sont réveillés avec une gueule de bois terrassante, Nice avait une mission ce jeudi soir : sauver l’honneur tricolore sur la scène européenne. Les Niçois, toujours invaincus depuis l’arrivée de Didier Digard au poste d’entraîneur, ont redonné le sourire au football français en prenant une belle option pour la qualification. Ils ont battu difficilement les Moldaves de Tiraspol à Chisinau (0-1) lors des huitièmes de finale allers de Ligue Europa Conférence.

Dans un Zimbru Stadium bien garni, notamment par 80 irréductibles Niçois malgré le spectre de la guerre en Ukraine, les Aiglons ont mis du temps à prendre leurs marques dans cette rencontre. Pas aidés par une pelouse dans un état catastrophique, les 22 acteurs n’avaient toujours pas réussi à construire la moindre action dangereuse après 40 minutes de jeu. Le premier acte a surtout été marqué par des prises de becs et des accrochages musclés, comme celui entre Abdoul Tapsoba et Dante, qui s’est miraculeusement bien terminé (42e). Un fait de jeu qui a offert un coup franc parfaitement placé au Sheriff. Cette première vraie opportunité, dont s’est chargé Mouhamed Diop, a accouché d’un arrêt solide de Kasper Schmeichel, impérial (44e). Dans la foulée, Nice a marqué au meilleur des moments sur sa première occasion. Servi côté gauche par Khéphren Thuram, Ayoub Amraoui a tenté de centrer, mais le cuir a pris une trajectoire vicieuse, terminant sa course au fond des filets du pauvre Maksym Koval, impuissant (0-1, 45e+3). Cette superbe réalisation involontaire du jeune Azuréen, pour son premier match européen, a permis à Nice de rentrer aux vestiaires avec un poids en moins.

L’éclair avant les frissons

Face à une formation moldave en phase de reprise (4 matchs joués seulement depuis 3 mois), les Aiglons ont pris les commandes de la rencontre en début de second acte. Placé à l’extérieur de la surface, Gaëtan Laborde a inquiété le portier adverse avec un tir du pied droit à ras de terre (48e). Loin d’être résignés, les Moldaves ont été tout proches de refroidir les Niçois peu avant l’heure de jeu. À la suite d’une mésentente entre Jean-Clair Todibo et Dante, Tapsoba a lâché sa meilleure reprise de volée, de peu à côté (58e). Progressivement, Tiraspol s’est montré de plus en plus dangereux et aurait même pu égaliser si la tentative osée d’Armel Zohouri côté droit n’était pas venue s’écraser sur la barre de Schmeichel (72e). Sur un corner de l’entrant Billal Brahimi, Dante a été tout près de tuer le match, mais son coup de casque a heurté le poteau gauche (81e). Sur un long ballon, enfin, l’intenable Tapsoba est parvenu à récupérer le cuir et à tromper Schmeichel. Une réalisation cependant refusée pour une position de hors-jeu plus tôt dans l’action. Nice repart donc de Chisinau en ayant pris une belle option pour la qualification en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Le ticket sera à valider jeudi prochain, à l’Allianz Riviera.

Sheriff (5-3-2) : Koval – Armel, Garananga, Kiki, Radeljić, Kpozo – Diop, Kyabou, Badolo (Talal, 69e) – Tapsoba, Atiemwen (Rasheed, 55e). Entraîneur : Roberto Bordin.

Nice (5-3-2) : Schmeichel – Lotomba (Atal, 78e) Youssouf, Todibo, Dante, Amraoui – Bodaoui, Thuram (Bouanani, 78e) – Laborde (Brahimi, 78e), Moffi. Entraîneur : Didier Digard.

Revivez la victoire de Nice face au Sheriff Tiraspol