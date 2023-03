Nice impose sa loi au Sheriff et file en quarts

Nice 3-1 Sheriff Tiraspol

Buts : Laborde (30e), Moffi (53e) et Brahimi (79e) pour les Aiglons // Tapsoba (54e) pour le Sheriff

La France entière a désormais les yeux braqués sur eux. Derniers représentants du football tricolore sur la scène européenne, les Niçois devaient terminer un travail bien commencé en Moldavie la semaine passée. Tout en offrant, pourquoi pas, davantage de spectacle après une manche aller bien peu emballante. Mission parfaitement accomplie pour les Aiglons grâce à leur trio offensif, dont chaque membre a fait trembler les filets, sans oublier un très bon Khéphren Thuram, quelques heures après avoir été appelé en Bleus pour la première fois. Le but de l’espoir de Tapsoba aura été vain (3-1).

À Labord-age

Hormis l’absence de Dante, les Azuréens se présentent au grand complet pour accueillir le club moldave, qui était parvenu à renverser le Partizan Belgrade au tour précédent. Et profitent de la belle qualité de la pelouse pour cette fois imposer leur supériorité technique. De loin, Ramsey frappe juste au-dessus (25e), avant que Laborde ne préchauffe en trouvant les gants de Koval (26e). Magnifiquement servi sur la gauche de la surface par Thuram, l’attaquant trouve la faille quelques instants plus tard, d’un très joli piqué (1-0, 30e). Maîtres des événements, les Niçois se mettent immédiatement en quête du break. Laborde, encore une fois, ne trouve pas le cadre (40e), avant que Moffi ne se mette enfin en lumière d’une petite inspiration de l’entrée de la surface, au-dessus (45e+1). L’ancien Lorientais imagine ensuite offrir le deuxième but en centrant en retrait pour Rosario, qui envoie sa frappe en taclant au-dessus (45e+2).

Travail terminé

Il faut donc patienter jusqu’après le repos pour voir Nice faire à nouveau trembler les filets. Brahimi allume une première mèche (49e), mais c’est Moffi qui fait feu après s’être joué de la défense pour terminer avec précision (2-0, 53e). Pas le temps de se reconcentrer pour l’arrière-garde rouge et noir, qui laisse Tapsoba seul pour battre Schmeichel et raviver le suspense dans la seconde, ou presque (2-1, 54e). Pas de quoi rassurer l’OGCN, qui comme à Chisinau, laisse peu à peu l’initiative à son adversaire. Mais comme à l’aller, le Sheriff manque d’arguments offensifs, à l’image de Talal, qui frappe directement sur Schmeichel (63e). Et puis sur une contre-attaque éclair, Brahimi parvient à trouver Moffi qui fracasse le poteau, mais le ballon revient sur l’international algérien, qui clôt les débats à bout portant (3-1, 79e). Bien gêné par Zohouri, Thuram manque l’opportunité de ponctuer sa prestation par un but (84e), mais qu’importe : pour la première fois depuis 1960, l’OGC Nice disputera un quart de finale de Coupe d’Europe.

Nice (4-3-3) : Schmeichel – Lotomba (Beka Beka, 67e), Todibo, Ndayishimiye (Belahyane, 75e), Bard (Amraoui, 67e) – Rosario, Ramsey (Viti, 67e), Thuram – Brahimi, Moffi, Laborde (Pépé, 67e). Entraîneur : Didier Digard.

Sheriff Tiraspol (5-3-2) : Koval – Zohouri, Garananga, Kiki, Radeljić (Covali, 87e), Guedes (Badolo, 70e) – Diop (Moumouni, 87e), Kyabou, Talal – Tapsoba (Gliga, 87e), Rasheed. Entraîneur : Roberto Bordin.

Nice se joue du Sheriff