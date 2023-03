Thuram, allons enfants de la fratrie

Il ne faudra cette fois pas attendre 47 ans pour retrouver deux frères sur le même terrain avec le maillot bleu sur les épaules. Après les frangins Sinibaldi (Paul et Pierre), Revelli (Hervé et Patrick) et Hernandez (Lucas et Theo), la quatrième fratrie réunie en équipe de France depuis l’après-guerre porte le nom de Thuram. Khephren, qui fêtera ses 22 ans le 26 mars prochain entre Clairefontaine et Dublin, a entendu son prénom sortir pour la première fois de la bouche de Didier Deschamps, ce jeudi, à l’occasion de l’annonce de la liste des Bleus, la première de l’année et depuis la Coupe du monde. Il y rejoint son aîné, Marcus, 25 piges et 9 sélections au compteur. « Je ne vais pas dire que c’est plus facile ou difficile à gérer, ils peuvent être frères, mais ça peut être deux caractères totalement différents, a balayé le sélectionneur. Je reste dans une logique sportive, ce n’est ni un avantage ni un inconvénient. Ce n’est pas quelque chose de négatif. Est-ce que ça peut amener du positif ? Pour leur papa et leur maman, ça peut amener beaucoup de fierté. » Ça peut amener de la fraîcheur, aussi, dans un groupe qui porte le sceau du Mondial (18 des 23 appelés étaient de l‘aventure au Qatar), mais qui a besoin de se renouveler et d’incarner l’avenir.

Des portes ouvertes et une question d’avenir

Khephren Thuram n‘a rien volé, au cœur d’une saison bien remplie à Nice (2 buts, 7 passes décisives en 36 apparitions), où il fêtera sa convocation ce jeudi soir avec un match couperet contre le Sheriff Tiraspol en Ligue Europa Conférence. C’est une étape logique plus qu’une consécration pour le second fils de Lilian, passé par l’INF Clairefontaine et venu signer un premier contrat professionnel chez les Aiglons à l’été 2019 après trois années passées chez le voisin, à Monaco. Depuis, le milieu de terrain pèse plus de 100 rencontres de Ligue 1, où il s’est imposé comme une valeur sûre, entre son aisance technique et son volume de jeu, des qualités qui lui ont permis d’être un titulaire (quasiment) en puissance sous Christophe Galtier la saison dernière, comme sous les ordres de Lucien Favre ou Didier Digard lors de l’exercice en cours. « Je rêve qu’ils soient heureux, disait le patriarche, ancien recordman de sélections, dans L’Équipe en juin 2021. Je ne m’étais pas projeté sur le fait qu’ils deviennent professionnels. Ce qui me semblait presque impossible, voire dangereux. Je voulais qu’ils fassent d’autres sports. » Les deux frères ont été rattrapés par le foot et les Bleus, comme si le nom de Thuram était destiné à traverser les époques.

106 – Depuis ses débuts en Ligue 1 le 17 août 2019, Khéphren Thuram a disputé 106 rencontres dans la compétition, seul Joris Chotard (108 avec Montpellier) fait mieux sur la période parmi les joueurs nés au 21e siècle. Nouveauté. pic.twitter.com/Ux3LYZs1dc — OptaJean (@OptaJean) March 16, 2023

Le Niçois bénéficie bien sûr des absences à répétition de Paul Pogba et N’Golo Kanté, qui appartiennent désormais plus au passé qu‘au présent, même si Deschamps « n’a pas peur » de ne plus les revoir enfiler la tunique tricolore. Comme d’habitude avec DD, la porte n’est fermée pour personne (ou presque), à commencer par Mattéo Guendouzi ou Axel Disasi, présents au Qatar, mais absents cette fois-ci. Elle s’est en revanche ouverte pour deux autres novices : Wesley Fofana (22 ans), de retour avec Chelsea le mois dernier après une longue blessure, et Brice Samba (28 ans), excellent à Lens et préféré à Alban Lafont. Deschamps : « On parle de gardiens qui sont performants avec leurs clubs, mais qui n’ont pas d’expérience internationale avec l’équipe de France. Dans deux mois, ça pourra évoluer aussi. Les critères restent essentiellement sportifs. » Rien n’est figé, le patron des Bleus, prolongé jusqu’en 2026, l’a bien compris en voyant trois de ses soldats (Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane), en plus de Karim Benzema, annoncer leur retraite internationale. « Le groupe, de par l’arrêt de carrière de plusieurs joueurs, aurait été amené à être rajeuni. Dans mon esprit, il faut toujours préparer le moyen terme, a-t-il rappelé sur son estrade préférée. Ça passe évidemment par le fait de voir des joueurs, pour avoir des réponses pour l’avenir. Tout en gardant la compétitivité. » Place à un nouveau chapitre.

