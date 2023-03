Revivez la liste des Bleus de Deschamps

La liste des Bleus de Didier Deschamps :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens).

Défenseurs : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux : Youssouf Fofana (Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Kephren Thuram (Nice), Jordan Veretout (Marseille).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

📣 𝐋𝐞𝐬 𝟐𝟑 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐪𝐮𝐞́𝐬 ! La liste de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 pour le début des qualifications à l'Euro 2024, avec 3 nouveaux visages 🫡🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cq9gq9F011 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 16, 2023

14h37 : Fin de chantier. On n’aura pas appris grand-chose, mais on a l’habitude. Une liste et des matchs : les Bleus auront rendez-vous avec les Pays-Bas et l’Irlande pour lancer leur année et tourner la page de la Coupe du monde au Qatar. Ce sera avec les frères Thuram, Wesley Fofana et Brice Samba. Merci d’avoir vécu ce grand moment à mes côtés, restez connectés sur sofoot.com, on va continuer de causer de cette liste. Prenez soin de vous, bisous.

14h36 : « Vous ne m’épargnez rien », sourit Didier à une question sur le cas de Corinne Diacre. « Sur la forme, ça me gêne, mais je n’ai pas à en dire plus, vous m’avez compris. »

14h33 : Zéro panique pour DD après la démission de Noël Le Graët. « Je prends acte et je m’adapte, ce n’est pas quelque chose qui me pèse, on pense au bien de l’équipe de France. »

14h29 : Didier Deschamps a l’embarras du choix dans le secteur de la défense centrale. Il a décidé de convoquer Wesley Fofana. Une pression à cause de sa double nationalité ? « C’est le moment, il est avec nous. » Pour Jean-Clair Todibo, il faudra encore patienter. Circulez, il n’y a rien à voir.

14h27 : Olivier Giroud, on ne lui parle pas de retraite. Fidèle au poste, pour le plus grand bonheur de son frangin.

14h26 : Après la fratrie Hernandez, place à la fratrie Thuram. L’équipe de France, c’est avant tout une grande famille.

14h24 : Le cas Pavard : « Ça appartient au passé, moi je sais, lui sait aussi. Sa polyvalence a son importance, il est performant avec son club, et il sait bien qu’il est d’abord là pour jouer au poste de latéral droit. »

14h20 : C’est vrai qu’il y a un Euro chez les Espoirs en juin prochain. Le sélectionneur parle de ses échanges avec Sylvain Ripoll et de sa volonté de lui permettre de disposer d’un groupe compétitif. « La priorité, ça reste l’équipe de France A », ajoute-t-il. Logique.

14h17 : OH Mathieu Rollinger a pu poser sa question, magnifique. La place de la Coupe du monde dans le discours à venir ? « Quand on passe à côté du titre suprême, ça ne passe pas comme ça. Il faut se nourrir de cette expérience pour ceux qui étaient là. Je me permets aussi de remercier toutes les personnes que j’ai pu croiser qui étaient reconnaissantes et qui ont vécu des moments fabuleux. On ne pourra rien changer à l’histoire, ça sert forcément, mais ce n’est pas en se disant que c’est parce qu’on a été en finale du Mondial qu’on est automatiquement qualifiés pour l’Euro. » Il ne perd pas le Nord, le DD.

14h14 : On passe au sujet du Stade de France qui pourrait être vendu, Deschamps est servi : « Je sais qu’on m’octroie des pouvoirs de décision où je ne mets même pas les petits doigts. Que voulez-vous que je vous dise ? Il y a la question de la rentabilité, des contrats, je ne m’occupe pas de tout ça. Aujourd’hui, c’est le stade de l’équipe de France. Est-ce que ce sera toujours le cas, je n’ai pas la réponse. »

14h12 : Nouvelle question sur Benzema, Didier va faire un malaise. « Un autre peut réessayer au cas où, je ne répondrai plus là-dessus. »

14h10 : Pas de Lafont, mais Samba, pour sa première chez les Bleus. « Il fait tout pour être là, il fait une belle saison. » Pour la hiérarchie, là encore, le sélectionneur souhaite d’abord en causer avec les intéressés.

14h09 : Le point Benzema, DD ne remettra pas une pièce dans la machine : « Je ne regarde pas les réseaux sociaux, j’ai eu à m’exprimer dernièrement, pour moi le sujet est clos. L’important pour moi, c’est l’avenir et ce qu’il y a devant nous. »

14h07 : Comme prévu, on ne saura pas qui sera le nouveau capitaine, le chef de bord veut en parler avec son groupe d’abord avant de prendre sa décision.

14h04 : En ce qui concerne le poste de Camavinga, DD confirme qu’il sera là comme latéral gauche pour ce rassemblement et loue sa polyvalence. Il paraît qu’il en a même discuté avec l’intéressé. Cœur sur toi Eduardo.

14h02 : Retrouvez la liste complète au-dessus. Les Thuram sont réunis, Samba est de la partie, et Camavinga fait partie des défenseurs. Pas de grande surprise, au final.

14h01 : On commence par un hommage à Claude Simonet, ancien président de la FFF, décédé hier.

14h00 : VOILÀ DIDIER. FEU.

13h59 : Une chose est sûre : ce sera sans Houssem Aouar.

13h57 : Une question tout aussi brûlante : qui pour être le nouveau capitaine des Bleus ? Pas sûr que le patron ne donne sa réponse ce jeudi, mais ça devrait se jouer entre Kyks et Grizou. Et vous, c’est quoi votre petit surnom ?

13h54 : Cette liste est aussi l’occasion pour Deschamps de passer sur le grill dans un contexte très délicat, entre la démission de Noël Le Graët et le départ de Corinne Diacre. DD, lui, reste debout et a prolongé son contrat de quatre ans en début d’année. Pas question de laisser son fauteuil.

13h51 : On a entendu beaucoup de noms circuler ces derniers jours : Kephren Thuram, Manu Koné, Jean-Clair Todibo, Valentin Rongier, Brice Samba, Wesley Fofana… Faites vos jeux.

13h49 : Ce sera une nouvelle liste sans Paul Pogba et Ngolo Kanté, a priori. Est-ce que tout le monde a bien fait le deuil de ce duo de rêve chez les Bleus ?

13h47 : Demandez le programme. Pour se remettre la tête dans la routine un peu chiante des trêves internationales, la France a rendez-vous avec les Pays-Bas vendredi 24 mars, avant d’aller faire un tour à Dublin le lundi 27 pour se frotter à l’Irlande, dans le cadre des qualifications au prochain Euro.

13h45 : Salut les olibrius! Comment ça va ? Vous êtes au boulot ? Vous faites grève ? Vous êtes encore en pause déj ? Pas d’inquiétude, Didier Deschamps arrive pour nous divertir avec la première liste des Bleus de l’année, la première aussi depuis la Coupe du monde. Ce sera sans les retraités Lloris, Mandanda et Varane, ce qui pourrait nous permettre de découvrir une ou deux nouvelles têtes. Sympa.

Deschamps : on ne prend pas exactement les mêmes et on recommence