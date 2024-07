Instant introspection pour l’autre DD.

Didier Digard est revenu dans son club formateur, et l’air de sa ville natale lui donne visiblement envie de se livrer. Dans une interview donnée à L’Équipe ce lundi, le nouvel entraîneur du Havre est revenu sur sa conception du métier d’entraîneur, qu’il retrouve après avoir dirigé l’OGC Nice six mois lors de la saison 2022-2023. « Ce n’est pas que je ne pensais pas être coach, c’est que je ne pensais pas du tout revenir dans le football. Le football n’est pas un monde pour moi, a raconté l’homme de 38 ans. J’aime le foot profondément. Après, tout ce qu’il y a autour, ça ne me plaît pas. Moi je n’aime pas juger les gens, critiquer les joueurs sans savoir leur investissement. »

L’ancien milieu de terrain, qui évoluera aux côtés de son ami Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre, a donné son regard sur l’évolution de la société : « Aujourd’hui, dans les commentaires, c’est au plus méchant, c’est ce qui fait le buzz. C’est l’évolution du monde. C’est pour mes enfants que ça me fait chier. Ce sont eux qui sont impactés, pas moi. Ce sont eux que je voulais protéger. Mais ce sont eux aussi qui m’ont dit d’y aller. [Je me vois entraîner] pas longtemps. Jusqu’à 55 ans, ce serait pas mal. En fait, ce serait presque trop. »

Après nos 2 oppositions de la journée, retrouvez la réaction du coach… 🎙️ pic.twitter.com/cu5qLPVeJb — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 27, 2024

Tenir plus de 15 ans sur les bancs de touche, ce n’est pas donné à tout le monde.

