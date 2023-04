Digard : « Ces affaires me dérangent énormément »

Digard tempère les choses.

En conférence de presse ce samedi, à la veille d’un déplacement à Brest, Didier Digard a une nouvelle fois dû affronter les questions sur la brûlante affaire Galtier-Fournier. L’entraîneur des Aiglons a d’abord expliqué vouloir se concentrer sur le ballon : « On est très unis, on sait ce qu’on veut, on ne prête pas attention au reste, on ne peut pas nier que ça existe mais on fait en sorte que ça ne nous atteigne pas. On en a parlé, on a évacué et fait en sorte de mettre ça de côté, on est focalisé sur l’aspect terrain. » Avant d’en dire plus sur son état d’esprit par rapport à cette histoire : « Ces affaires me dérangent énormément, ces sujets sont toujours délicats, je ne parlerai jamais de religion. La religion, c’est quelque chose qui se passe chez moi, où il y a de tout en plus. Ça me dérange. Après ça part dans des débats hallucinants. On s’en passe, ça nous forge mais on ne fait pas du foot pour ce genre de chose. »

Mercredi, avant le rendez-vous de ses garçons à Bâle, il avait d’abord pris la parole pour demander aux journalistes de ne pas poser de questions sur l’affaire, et affirmé que « la vérité éclatera ». Ce samedi, il a apporté une précision à cette déclaration : « Pour clore sur l’affaire Galtier, je pensais que ma phrase était française : deux versions s’affrontent, une vérité va sortir. Apparemment, c’est passé pour une prise de position. Ma phrase était française, à aucun moment elle ne prend parti. Je pense que je suis resté très droit dans ma déclaration. Maintenant, et tant mieux pour nous, la justice a été saisie et on a la certitude qu’une vérité sortira, et à ce moment-là on pourra peut-être s’exprimer, mais d’ici là on ne s’exprimera plus. Sinon c’est le tribunal public. »

Place au ballon.

