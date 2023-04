Ça promet.

Directement concernés par l’affaire entourant Christophe Galtier, l’OGC Nice et Didier Digard ont parlé. Depuis que Romain Molina a dévoilé ce qui serait un mail de l’ancien directeur sportif niçois Julien Fournier, les réactions sont attendues. En effet, Julien Fournier, qui a lui-même réagi, y accuserait l’actuel entraîneur parisien d’avoir tenu des propos discriminatoires. Chose que ce dernier a fermement contestée. Le club azuréen a tenu à ne pas rentrer dans les détails dans le communiqué publié ce mercredi soir : « Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l’OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n’apportera pas plus de commentaires. »

Par la suite, Didier Digard, interrogé à ce sujet en conférence de presse à la veille de son match de C4 à Bâle, est allé dans le même sens que son club, mais a tout de même prévenu que les choses n’en resteraient pas là : « Vous avez dû voir qu’on a fait l’actualité malgré nous. Vous avez constaté qu’il y a deux versions qui s’affrontent. La vérité éclatera, mais pas aujourd’hui. Le club a communiqué. On n’a rien à ajouter. »

Ambiance avant le match de ce jeudi soir.

Jean-Kévin Augustin : Bâle au centre