Xabi Alonso considère Kylian Mbappé comme « essentiel »

Un peu de crème pour celui qui ne sera pas Ballon d’or en 2025.

Auteur d’un très bon début de saison, Kylian Mbappé a vu (ou plutôt entendu) son entraîneur le couvrir de louanges en conférence de presse. Face aux médias, l’entraîneur du Real Madrid a en effet tenu à expliquer qu’il considérait l’attaquant comme un indispensable de son équipe : « Kylian est dans une très bonne forme, que ce soit sur le plan sportif ou personnel. Je pense qu’après sa première saison à Madrid, il aborde cette deuxième avec beaucoup d’enthousiasme en assumant son rôle de leader et en partageant ses responsabilités. »

Appelant à « progressivement établir les bases de la manière dont nous voulons jouer et fonctionner au quotidien, pour nous développer en tant qu’équipe » et répétant que l’avant-centre français était « essentiel », le technicien a également estimé que la triplette offensive Mbappé-Vinícius-Rodrygo avait toujours un avenir : « Ils peuvent évoluer ensemble, ils l’ont déjà fait auparavant. Ce n’est pas exclu et le fait que nous ne l’ayons pas fait jusqu’à présent ne veut rien dire, on ne peut pas tirer de conclusions après seulement trois matchs ! »

Mais quel est le Brésilien préféré de l’Espagnol ?