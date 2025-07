Arsenal : mercato canon ou bidon ?

Florian Wirtz à Liverpool, Rayan Cherki et Tijjani Reijnders à Manchester City, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo à Manchester United, Estêvão et João Pedro à Chelsea, Mohamed Kudus à Tottenham ou même Anthony Elanga à Newcastle. La course à l’armement bat son plein pour les clubs habitués aux sommets de Premier League, plus riche championnat du monde et sans aucune surprise le plus dépensier à chaque mercato depuis de nombreuses années. Une période récente au cours de laquelle Arsenal a parfois rechigné à sortir le portefeuille, en tout cas dans les mêmes proportions que ses rivaux. Un reproche souvent adressé à Mikel Arteta, pas si loin du compte (trois places de dauphin consécutives)… mais jamais gagnant, malgré le coup double Declan Rice – Kai Havertz de l’été 2023. Dans ce contexte, la signature de Noni Madueke (récupéré chez l’encombrant voisin de Chelsea) peut-elle faire office de gros coup ou simplement faire patienter les supporters en attendant encore mieux ?

Talent in abundance. Noni Madueke is a Gunner ✍️

Le jeune prodige anglais a au moins le mérite d’intriguer. De quoi est-il vraiment capable, lui qui avait rejoint les Blues auréolé d’un statut de grand espoir avant de quelque peu s’y perdre dans un effectif sans queue ni tête (non sans avoir découvert la sélection, au passage) ? Pour ce joueur tout juste âgé de 23 ans, ce transfert peut-il être celui de l’explosion ? Si l’avenir donnera son lot de réponses, difficile d’imaginer les supporters des Gunners s’en contenter cet été. Car pendant ce temps, Liverpool dépense des sommes faramineuses, et Manchester City se reconstruit avec méthode pour relever la tête. « Nous ferons tout notre possible pour améliorer l’équipe, notamment avec les joueurs que nous avons déjà, assurait Mikel Arteta en conférence de presse en fin de saison dernière, affichant son ambition de repartir au combat avec un effectif densifié la saison prochaine. Quel que soit le marché, nous allons certainement essayer de le faire. Comme nous avions une équipe très réduite, certains joueurs risquaient fort de se blesser et c’est ce qui s’est produit ces dernières saisons. »

Tous les yeux rivés vers Gyökeres

En réalité, l’arrivée de Madueke ne pourra détourner que quelques instants l’attention du dossier actuellement sur toutes les lèvres dans le nord de Londres : Viktor Gyökeres. Alors que la signature de l’avant-centre suédois semblait sur le point de devenir l’un des très gros coups de l’intersaison, la situation est au point mort : le Sporting Portugal espère en gratter le plus possible quand les Gunners font la fine bouche, alors que le joueur tire la tronche dans son coin et que ses futurs ex-supporters le prennent pour cible. Si certains continuent de voir dans l’ancien de Brighton ou Coventry (entre autres) un buteur de 27 ans qui ne compte qu’une saison à jouer les gâchettes infatigables (ce qui ferait inévitablement de son retour en Premier League une véritable attraction), sa venue changerait la lecture du mercato d’Arsenal. Lequel serait alors immédiatement considéré comme celui d’une équipe bien décidée à se donner les moyens de ses ambitions : remonter sur le trône d’Angleterre.

Christian Nørgaard: Day One at The Arsenal

Deuxième de Premier League, mais également demi-finaliste de Ligue des champions et de League Cup la saison dernière, Arsenal n’a plus remporté de trophée majeur depuis la FA Cup en 2020. L’arrivée de Martin Zubimendi, pour compenser notamment le départ de Thomas Partey dans un contexte honteux, de Christian Nørgaard et de Kepa Arrizabalaga s’inscrit dans cette ambition de mettre fin à la disette en cours. Toujours placé, jamais gagnant ? Pour décoller cette étiquette de losers scotchée à leurs basques, les Rouges de Londres n’ont pas vraiment le choix : la patience prônée depuis bientôt six ans par Arteta ne suffira pas à les amener jusqu’aux sommets auxquels ils aspirent. Pour espérer régner sur une Premier League définitivement entrée dans une autre sphère financière, pas moyen d’économiser la planche à billets.

Arsenal officialise sa quatrième recrue