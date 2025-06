Le président du Sporting fait le point sur la situation de Viktor Gyökeres

Frederico Varandas n’est pas du genre à brader ses bijoux.

Interrogé à la sortie d’un musée par des journalistes sur un éventuel accord pour libérer Viktor Gyökeres contre un chèque de 70 millions d’euros, le président du Sporting a coupé court : « Je peux assurer qu’il ne partira pas pour 60 millions d’euros et 10 de bonus comme je l’ai entendu, parce que je n’ai jamais promis ça », faisant référence à une réunion de fin de saison qu’il avait eue avec le joueur et son clan en 2024. Exit donc le fameux « gentleman’s agreement » entre le buteur suédois et la direction lisboète.

Aucune offre reçue selon le président du Sporting

Courtisé par les grands d’Angleterre, Manchester United notamment, Gyökeres (97 buts en 102 matchs avec les Leões) reste dans la vitrine, sans qu’aucun acheteur ne se soit encore manifesté. « Aucune offre, ni aujourd’hui, ni la saison dernière », a lancé Varandas.

Mais pas de panique côté recruteurs : le président du Sporting assure qu’il ne réclamera pas forcément le montant de la clause libératoire, fixée à 100 millions d’euros. Juste un prix raisonnable pour un joueur qui, selon lui, n’a jamais eu de bon de sortie à tarif réduit.

Le 16e de Premier League pourrait faire un très gros coup !

Et si Cristiano Ronaldo revenait (enfin) au Sporting ?