Marseille en démonstration contre Troyes

Marseille 3-1 Troyes

Buts : Vitinha (3e et 64e) et Ünder (40e) pour l’OM // M. Baldé (90e+1) pour l’ESTAC

Trois mois qu’ils attendaient ça. Depuis mi-janvier et un succès contre Lorient, le volcan du Vélodrome n’avait plus eu l’opportunité de s’enflammer devant le plaisir simple d’une victoire à la maison. Poussifs dans leur antre depuis, les Marseillais se savaient attendus pour la venue d’une équipe de l’ESTAC en perdition depuis de longues semaines. Et il ne leur a fallu que quelques instants pour prendre les devants et la mesure de Troyens bien démunis. Vitinha, Under et compagnie ont vécu une belle soirée, achevée en possession d’une deuxième place de Ligue 1 qu’il faudra aller défendre à Lyon la semaine prochaine.

À sens unique

Titularisé pour la deuxième fois de son aventure phocéenne à la pointe de l’attaque, Vitinha n’a besoin que de quelques minutes pour s’inviter dans la surface, essayer de servir Alexis Sánchez, voir le ballon lui revenir et l’envoyer sous la barre de Gallon (1-0, 3e). L’OM est devant, Troyes a déjà mal à la tête et subit les assauts adverses. Le Portugais tente encore sa chance du même spot, mais cette fois Gallon intervient (7e), avant de complètement se rater à bout portant (13e). Les visiteurs ont toutes les peines du monde à ressortir le moindre ballon face au pressing imposé par la bande d’Igor Tudor. La demi-volée de Sánchez passe au-dessus (18e) et même Kaboré, aligné piston droit, s’amuse dans la surface, avant de tomber sur la sortie de Gallon (33e). En tribunes, l’ambiance ne cesse de grimper dans le sillage de Fanatics qui s’offrent un impressionnant craquage. Et alors que Troyes ne compte qu’un malheureux tir tenté, une récupération haute de Rongier permet à Ünder d’être enfin récompensé de ses nombreuses tentatives, en angle fermé (2-0, 40e).

Vitinha voit double

L’affaire est entendue, et l’OM peut gérer les affaires courantes après la pause. Parti seul au but sur la gauche de la surface, Vitinha envoie son petit piqué hors du cadre (49e), alors que la volée de Clauss ne retombe pas assez vite après une sortie aux poings de Gallon (61e). Troyes ne fait que subir et le paie à nouveau : sur corner, Kolašinac vient placer sa tête sur le poteau avant de voir le ballon revenir sur Vitinha, qui ne se fait pas prier pour signer un doublé (3-0, 64e). Pas de quoi emballer une fin de partie toujours à sens unique, même si Alexis Sánchez laisse passer l’opportunité d’inscrire son nom au tableau d’affichage en ratant sa frappe du droit (72e), tandis que Rongier est contré dans la surface (90e). Igor Tudor peut retrouver le sourire et le Vel’ se parer de dizaine de fumigènes pour célébrer un succès probant et se projeter sur l’immense rendez-vous du week-end prochain malgré le but de l’honneur de Mama Baldé au bout d’un rush solitaire (3-1, 90e+1).

OM (3-4-2-1) : Lopez – Mbemba, Gigot, Kolašinac (Bailly, 76e) – Kaboré, Rongier, Veretout, Clauss – Ünder (Payet, 81e), A. Sánchez (Malinovskyi, 76e) – Vitinha. Entraîneur : Igor Tudor.

ESTAC (5-4-1) : Gallon – T. Baldé, Palmer-Brown, Rami (Banhie-Zoukrou, 70e), Salmier (Porozo, 46e), Larouci – R. Lopes (Ugbo, 70e), Kouamé, Agoumé (Reine-Adelaïde, 77e), Odobert (Palaversa, 70e) – M. Baldé. Entraîneur : Patrick Kisnorbo.

