Manchester United, une défaite comme une éclaircie

Manchester United a débuté sa saison par une défaite à domicile contre Arsenal (0-1), ce dimanche, et a retrouvé sa 15e place au classement. Et pourtant, il y a eu quelques promesses dans le jeu pour les Red Devils, qui vont bien finir par devoir se réveiller à force de dépenser sans compter.

Le week-end du 15 août fait déjà partie des meilleurs jours de repos qui puissent exister. Alors, quand la Premier League s’invite entre deux parties de beach-volley ou de brasse coulée, le bonheur est à son paroxysme. Il l’était ce dimanche, à Old Trafford pour ce Manchester United-Arsenal, après un émouvant hommage rendu à Diogo Jota et Andre Silva. Un silence de plomb, accentué par quelques « chut » bien placés pour calmer le bruit avant le premier choc de cette saison de PL, dont la reprise avait été marquée par le succès sans appel de Manchester City sur la pelouse de Wolverhampton ou d’un Liverpool porté par son pharaon dans les dernières secondes face à Bournemouth.

Seulement, Manchester United peut-il encore prétendre jouer dans la même cour que ces clubs prétendants au titre ? Le scénario n’a en tout cas pas été original dans la ville des frères Gallagher. Un coup de pied arrêté bien frappé, un bloc de William Saliba et une conclusion de Riccardo Calafiori, le tour était joué pour des Gunners qui doivent une (nouvelle) fière chandelle à Nicolas Jover. Oui, Manchester United s’est incliné, comme de trop nombreuses fois ces dernières années. Oui, Manchester United n’a toujours pas eu de vrai neuf dans ce match, malgré l’entrée de Benjamin Šeško dans la dernière demi-heure. Mais oui, Manchester United a déjà montré que la saison pouvait être différente et que cette équipe pouvait en (re)devenir une. Dans son 3-4-3 habituel, qui aura fait briller le Sporting puis rendu maussade un United déjà mal en point, Rúben Amorim a fait avec ses armes. Sans buteur, scotché sur le banc jusqu’à la 65e minute, l’entraîneur portugais a innové, tenté. Il a perdu, aussi, mais dans le ciel très gris mancunien, ce revers peut ressembler à une petite éclaircie.

Un géant au pays des petits

Ce serait donc cela, une défaite encourageante, ce concept souvent détesté par les entraîneurs et par les joueurs. Un terme qui en dit long sur le changement de statut de ce désormais ex-géant d’Angleterre, qui n’a réussi à se faire une place dans le big four qu’à une reprise lors des quatre dernières saisons et qui reste sur deux exercices très éloignés de ses standards (une 15e et une 8e place). Manchester United est pourtant toujours autant dépensier, mais il n’a jamais semblé aussi loin de ce titre de champion qui le fuit depuis 2013. Alors, faudrait-il faire preuve d’indulgence pour cette formation qui cherche à se reconstruire ? Probablement pas, compte tenu des 229 patates déboursées lors de ce mercato estival, mais il faut accepter le déclassement et donc voir les choses autrement.

Il y a quelques motifs d’espoir, ce dimanche, et Arsenal a été heureux de s’imposer sur le plus petit des scores dans un théâtre des rêves qui peine désormais à en procurer. À l’opposé des Jadon Sancho, Antony et Rasmus Højlund, tous venus en terre mancunienne pour briller, mais qui n’auront fait que de la figuration, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo ont déjà affiché des promesses. Ils n’ont pas trouvé le chemin des filets, cela aurait été trop parfait pour ce MU en panne d’inspiration, mais ils ont fait des différences. Sans un David Raya en grande forme, Cunha aurait sans doute inscrit son nom au tableau d’affichage quand, de son côté, l’ancien Troyen a su se montrer disponible auprès de ses coéquipiers. Les deux recrues phares de l’été ne sont pas des gros noms, elles pourraient pourtant permettre à Manchester United de se découvrir un autre visage, plus valeureux et moins fainéant, alors que Matthijs de Ligt a lui rappelé qu’il en avait toujours sous le capot.

« C’était complètement différent de l’année dernière »

Amorim a déjà des cernes et des statistiques à faire pâlir Alex Ferguson et il a choisi de se soigner en soulignant le positif après avoir volontiers allumé ses troupes à tout bout de champ en fin de saison passée. « Je suis très fier des garçons, se félicitait-il sur Sky Sports. Ils ont été vraiment courageux dans tout ce qu’ils ont entrepris durant le match. Clairement, on aurait mérité un autre résultat, il faut aller de l’avant désormais. Nous devons gagner des matchs, mais c’était complètement différent de l’année dernière. Nous étions plus agressifs, plus courageux, nous avons tenté des un-contre-un tout le match et nous avons pressé haut, nous avons de la qualité balle au pied. »

Contrairement au mois de mai, la 15e place de United à l’issue de cette première journée est purement anecdotique, même s’il faut admettre qu’il est étrange de trouver ça normal de voir un monument squatter aussi longtemps la seconde partie de tableau. Plombé par une boulette d’un gardien qui n’était pas Andre Onana (le numéro deux Altay Bayındır), Manchester United devra finir par régler ce problème de portier pour espérer se rapprocher un peu plus de ses belles années. Les prochaines réponses devraient arriver très vite : au-delà d’un déplacement sur la pelouse de Fulham le week-end prochain, les Red Devils vont pouvoir se frotter à Manchester City et Chelsea d’ici la fin du mois de septembre. Leur Ligue des champions à eux, en quelque sorte, avec Mbeumo, Cunha, Šeško et tout ceux qui auront pour but de redonner vie à ce club mythique. À Manchester United, on ne peut pas se satisfaire bien longtemps d’une défaite encourageante.

