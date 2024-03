Mais quelle mouche a piqué Kylian Mbappé ?

Cassure ou pas cassure ? À Paris, à défaut d’un jour décrocher une cuillère de bois, on y collectionne la langue. Alors que le remplacement de Kylian Mbappé à la pause du match face à Monaco ce vendredi soir (0-0) était sur toutes les lèvres dans les travées du stade Louis II, rarement un entraîneur du Paris Saint-Germain n’avait autant osé bousculer l’une de ses stars. Rarement tout simplement, un entraineur n’avait autant osé le sortir. Pourtant, à l’heure d’expliquer ses choix, Luis Enrique ne semblait pas disposé à l’idée de développer, usant de la même rengaine que face à Rennes. « Tôt ou tard il faudra qu’on s’habitue à jouer sans Kylian. J’essaie de trouver la meilleure option pour l’équipe », a ainsi déclaré l’Espagnol. Sans se pencher sur l’aspect sportif de sa sortie, le coach ibérique du champion de France n’a pas non plus voulu commenter la présence en tribunes de son joyau lors de la deuxième période, se référant simplement au « show du football », que l’on peut toutefois considérer comme un tacle à peine voilé envers le numéro 7.

Capitaine, capitaine, vous n’êtes pas le capitaine

Voir un joueur rejoindre les tribunes après avoir été remplacé est relativement rare, surtout lorsqu’il n’est pas blessé. Alors voir un capitaine, qui plus est Kylian Mbappé, téléphoner tout sourire dans les couloirs du stade, après même la reprise du match, aller faire un mini-tour d’honneur, puis s’asseoir aux côtés de sa mère en tribunes, relève certainement de l’inédit. Un comportement qui a même étonné les médias espagnols, qui devraient lui réserver un tollé phénoménal s’il le se permet de tels écarts au Real Madrid dans les années à venir.

Sa sortie sous les huées à Brest avait lancé un faux débat sur son capitanat en équipe de France, les enjeux et les situations étant différents en club et en sélection. Sous le maillot du Paris Saint-Germain, une telle attitude alors qu’il portait encore le brassard en première mi-temps, ne devrait pas passer avec autant de tranquillité. Si le vote des joueurs pour le capitanat en début de saison avait désigné Marquinhos pour une saison de plus, Kylian Mbappé vient de donner raison à tous ses coéquipiers ayant voté pour l’Auriverde. D’après l’entourage du joueur pourtant, aucun problème à signaler, physique comme institutionnel. Au contraire, ce serait un dirigeant du PSG qui aurait proposé à la star de prendre place en tribunes. Comme pour acter une fin de saison en mode supporter du Kyks ? Certainement pas, mais dans une semaine marquée par sa présence à l’Elysée pour la visite de l’émir du Qatar en France, le sportif est une nouvelle fois passé au second plan.

Kylian #Mbappé ne retourne pas sur le banc. L’attaquant s’est changé et va s’installer en tribune pour suivre la 2e mi-temps. Sur la route, il prend le temps de saluer le public, casquette vissée sur la tête, et prend même un petit selfie. #ASMPSG pic.twitter.com/O32UBeTF1j — Benjamin Quarez (@B_Quarez) March 1, 2024

Même si sa présence dans les gradins relevait d’une proposition de ses dirigeants, la posture prise par Mbappé peut, à minima, interroger. Le premier étant évidemment celui du message envoyé à ses coéquipiers qui se sont, eux, bien assis sur le banc. Il est ainsi légitime d’y voir un manque de respect – même involontaire – envers le reste du groupe. Souvent qualifié, parfois à tort, d’égoïste sur le terrain, Mbappé l’a indéniablement joué perso sur ce coup-ci. Un comportement qui pourrait bien se retourner contre lui, alors qu’il serait presque étonnant de le revoir brassard au bras cette année.

Un joueur comme un autre désormais ?

Depuis le huitième de finale aller face à la Real Sociedad, dernier match avant l’annonce officieuse de son départ, le Paris Saint-Germain a joué trois rencontres, face à Nantes, Rennes et Monaco. Lorsque l’on se penche sur le temps de jeu de chacun des joueurs offensifs du PSG, le constat est clair : Mbappé est rentré dans le rang. Sur 270 minutes jouables, l’ancien monégasque en cumule 138. Un chiffre à la hauteur de ceux devenus par la force des choses… ses concurrents sur le front de l’attaque. Si seuls Bradley Barcola (161 minutes) et Marco Asensio (144) comptent plus de temps de jeu que lui, Randal Kolo Muani (132), Ousmane Dembélé (132) et Gonçalo Ramos (129) le talonnent de près.

D’ailleurs, sur ces trois matchs, Paris n’a marqué que trois fois, dont deux sur pénalty, et Mbappé n’a scoré que face à Nantes, depuis les onze mètres et une fois entré en jeu. Si avec une victoire au Parc à l’aller contre la Real Sociedad (2-0), les voyants sont au vert, quelque chose s’est peut-être cassé à Paris. Mais le recadrage du capitaine de l’équipe de France au sein de l’effectif n’a certainement pas que des défauts. Moins bons depuis quelques temps, Mbappé va devoir redresser la barre s’il veut continuer à bénéficier de beaucoup de temps de jeu. Le voir démarrer sur le banc en Espagne ne semble pas très réaliste, mais le voir sortir en cours de match n’a plus rien de farfelu. En plus d’un rendement sportif en baisse, Luis Enrique peut désormais jouer la carte de l’exemplarité pour priver son attaquant de minutes. Son talent ne s’est pourtant pas envolé, mais il s’exprime différemment ces dernières semaines, et plutôt hors du terrain. Dommage, car au-delà des succès collectifs, Kylian Mbappé à l’occasion d’aller chercher la barre des 200 buts en Ligue 1, lui qui est actuellement bloqué à 185. Un objectif personnel, pour le bien du collectif, qui prend du plomb dans l’aile chaque semaine où l’intéressé ne marque pas, et où ses apparitions se tarissent. Quoiqu’il en soit, ce nouveau drama s’inscrit dans la droite ligne des précédents et de l’autre côté des Pyrénées on s’en frotte déjà les mains. Car oui, la Real Sociedad arrive dans trois jours…