Dybala, De Bruyne, De Marcos : un week-end en 3D

Tout peut arriver dans le football. Et ce week-end l'a rappelé avec la défaite du Bayern face à un promu, la gifle subie par l'Ajax, l'OL qui peut encore croire à l'Europe et Bilbao qui met fin à 40 ans de disette en Coupe d'Espagne.

L’invité surprise du week-end

Et si l’OL était européen la saison prochaine et ce, peu importe le résultat de leur finale de Coupe de France face au PSG ? Si cette question avait été posée au soir de la 14e journée lorsque Lyon n’avait que 7 points au compteur, tout le monde aurait rigolé. Pourtant, 14 journées plus tard, les copains de Lacazette sont 10e après leur victoire à Nantes (1-3) et ne sont plus qu’à deux petits points de la 7e place potentiellement européenne en cas de victoire du PSG en Coupe de France. Mieux, l’OL a désormais plus de victoires en Ligue 1 cette saison que…l’OM – battu à Lille (3-1) – et Rennes, défait à Monaco (1-0). Mieux encore, depuis l’arrivée de Pierre Sage, Lyon est l’équipe qui a remporté le plus de matchs en championnat à égalité avec Brest qui continue de rêver à la Ligue des champions après son succès face à Metz (4-3) qui leur permet de conserver leur place de dauphin du PSG. Le prochain match de Brest ? Un déplacement à Lyon pour déterminer qui est le plus fort entre Pierre Sage et Eric Roy.

Le chambrage du week-end

Deux ans que la Roma n’avait pas battu la Lazio qui restait sur une victoire en Coupe d’Italie et deux nuls et une victoire en Serie A. Alors forcément, les Giallorossi avaient de quoi être heureux lorsque Gianluca Mancini a délivré les siens sur corner (1-0) et ainsi confirmé le retour au sommet de la Roma depuis l’arrivée sur le banc de Daniele De Rossi qui n’a connu la défaite qu’à une seule reprise contre l’Inter pour désormais 8 victoires. Serein, Paulo Dybala n’a même pas attendu la fin de la rencontre pour chambrer Mattéo Guendouzi en lui montrant son protège-tibias sur lequel figurait le trophée de la Coupe du monde. Un trashtalking qui prouve deux choses : Paulo Dybala porte bien des protège-tibias malgré ses chaussettes baissées et l’Argentin est bien le seul à se rappeler de la présence de Guendouzi au Qatar.

💥 Paulo Dybala qui montre le trophée de la Coupe du Monde dessiné sur son protège-tibia à Guendouzi ! 🇨🇵 🇦🇷pic.twitter.com/8wA1MHAF9K — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) April 6, 2024

La remontada du week-end

Normalement, lorsque le Bayern mène 2-0 à la mi-temps face à un promu en Bundesliga, le score final est de 4-0, 5-0, 6-0 ou même 7-0. Mais ça, c’était avant l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc. Cette saison, le Bayern est bien loin de la machine de guerre qui a empilé 11 titres de champion consécutif. Et les Bavarois l’ont de nouveau prouvé sur la pelouse de Heidenheim où ils menaient 2-0 à la pause donc avant de s’incliner 3-2. Un scénario (défaite face à un promu après avoir mené de deux buts) qui n’était jamais arrivé dans toute l’histoire du Bayern. Pour le plus grand bonheur du Bayer Leverkusen qui continue de gagner (1-0 face à l’Union Berlin) et qui pourrait être champion dès le week-end prochain en cas de victoire face au Werder Brême. Les supporters attendent ça depuis 120 ans donc ce n’est pas 7 jours de plus qui vont leur faire peur.

Le centenaire du week-end

Auteur d’un doublé lors de la victoire de Manchester City sur la pelouse de Crystal Palace (2-4), Kevin De Bruyne a désormais atteint la barre des 100 buts avec les Citizens. Bukayo Saka n’en a, lui, marqué “que” 54 avec les Gunners mais il s’en fout : Arsenal est le nouveau leader de Premier League après sa victoire à Brighton (0-3) cumulée au nul de Liverpool face au Manchester United de Bruno Fernandes auteur d’un but de 45 mètres (2-2). Les Reds laissent ainsi le fauteuil de leader à Arsenal à la différence de buts, tandis que Manchester City n’est qu’à un petit point derrière. La fin de saison s’annonce aussi belle que le corner direct de James Ward-Prowse face à Wolverhampton.

JAMES WARD-PROWSE C'EST QUOI ÇA ?! 😱 L'Anglais de West Ham inscrit un corner rentrant face à Wolverhampton 🤯#WOLWHU | #PremierLeague pic.twitter.com/3EiA9rdwZ2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 6, 2024

La fin de malédiction du week-end

Aucun joueur de l’effectif actuel de l’Athletic Club n’avait vu Bilbao soulever une Coupe d’Espagne. En revanche, tous ont le souvenir d’une défaite en finale. Il faut dire qu’il y en a eu 5 depuis 2009. Et tous ont grandi avec des parents et des grands-parents qui leur ont raconté l’époque où le club basque brillait dans cette compétition. Oui mais voilà, depuis 1984, Bilbao n’avait pas remporté la Coupe du Roi. Au point de croire à une malédiction. Sauf que 40 ans plus tard, le capitaine Óscar De Marcos – qui avait connu 4 défaites en finale – et ses potes n’ont pas tremblé aux tirs au but pour battre Majorque et ainsi remporter une 24e Coupe d’Espagne (seul le Barça fait mieux). Après Leverkusen, qui devrait remporter enfin la Bundesliga, et Bilbao, Benfica va peut-être se mettre à croire que c’est l’année des fins de malédiction.

Le match du week-end

Initialement prévue en décembre dernier à Riyad, la Supercoupe de Turquie entre Galatasaray et Fenerbahçe avait finalement été annulée au dernier moment en raison du refus de l’Arabie saoudite d’autoriser le port de maillot rendant hommage à Atatürk, fondateur et premier président de la République de Turquie. C’est donc en avril et à Şanlıurfa en Turquie que s’est tenue cette rencontre. Enfin presque. En conflit avec la fédération turque et en colère que cette dernière n’ait pas accepté leur demande de report en raison du quart de finale de Ligue Europa Conférence, le Fenerbahçe avait envoyé son équipe U19 sur la pelouse. Mais contrairement aux Minots de l’OM au Parc des Princes, les jeunes du Fener n’auront tenu qu’une poignée de secondes avant d’encaisser un but de Mauro Icardi et de quitter la pelouse, offrant ainsi la victoire sur tapis vert à leur adversaire du soir. Heureusement, les spectateurs présents ont tout de même pu se consoler avec un match au sommet entre les titulaires du Galatasaray et les remplaçants.

[📺 LIVE] 🇹🇷 Supercoupe de Turquie 😂 Les joueurs de Galatasaray vont affronter les remplaçants de leur propre équipe ! pic.twitter.com/0VboHBVbOV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 7, 2024

Et aussi :

Futur adversaire de l’OM en Ligue Europa, le Benfica Lisbonne a probablement dit adieu au titre après leur défaite dans le derby face au Sporting Portugal (2-1).

Futur adversaire du LOSC en Ligue Europa Conférence, Aston Villa a laissé sa place dans le Top 4 de Premier League à Tottenham après son nul fou contre Brentford (3-3).

L’équipe de France a parfaitement débuté sa campagne de qualification à l’Euro 2025 en s’imposant face à l’Irlande (1-0). Prochain match : ce mardi en Suède. Déjà une autre histoire.

Feyenoord a démoli l’Ajax Amsterdam (6-0) qui n’avait jusque-là jamais perdu par 6 buts d’écart dans toute son histoire.

Samir Nasri va rechausser les crampons puisqu’il va défendre les couleurs de Foot2Rue, l’équipe française de la Kings World Cup dirigée par le streamer AmineMaTue. La France entière attend désormais que Hatem Ben Arfa le rejoigne dans cette aventure.

Thomas Mangani a rappelé la magie de son pied en marquant avec Ajaccio face à Pau d’un coup franc de plus de 50 mètres. Juninho, c’est toi ?

