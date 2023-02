Gaëtan ruisselle

« Il y a plusieurs façons de jouer. Je peux jouer avec lui à deux devant, je peux jouer sur un côté, il y a plein de systèmes possibles. C’est bien de l’avoir parce que c’est un super joueur, il est en pleine confiance, et j’espère qu’il va nous coller quelques buts sur cette fin de saison. Il nous a déjà montré son efficacité devant le but à l’entraînement, c’est quelqu’un de généreux, très souriant, on essaie de l’accueillir du mieux possible » : à quelques minutes de la confrontation face à l’OM ce dimanche soir, Gaëtan Laborde souhaitait la bienvenue à son nouveau coéquipier Terem Moffi, au micro de Prime Video, et annonçait que son statut de couteau suisse allait être précieux en présence du Nigérian. Aligné sur le côté au Vélodrome, Gaëtan Laborde a donc fait du Gaëtan Laborde : il a mordu dans chaque ballon, a bonifié (presque) tous ceux qui se sont retrouvés dans ses panards, s’est arraché à droite, à gauche, a fait parler ses deux pieds, a posé les bases de sa future (belle ?) complémentarité avec Terem Moffi, a fait sa loi dans les airs, a rappelé ses qualités de finisseur, a transpiré pendant 82 minutes et a marqué de son empreinte ce derby du Sud accroché face au deuxième de Ligue 1, dans une ambiance hostile.

Un Delort perdu, un Moffi retrouvé

Déjà actif en début de partie, au lancement pour Moffi avant une reprise de Khéphren Thuram (3e) ou à la remise acrobatique sur la demi-volée de Sofiane Diop notamment (9e), le Landais a surtout été dans le coup sur les deux buts inscrits en six minutes par sa formation en première période. À la 38e, c’est sa frappe fouettée et traître qui perturbe Pau López et offre l’ouverture du score à Diop ; à la 44e, c’est son travail à droite et son service en retrait pour Thuram qui lui permettent, dans la continuité de l’action, de lui-même faire le break – de son mauvais pied – sur un nouveau ballon renvoyé par le gardien espagnol. Excellent et buteur contre Lille lors de la 20e journée, excellent et buteur à Lens lors de la 21e journée, l’attaquant a donc remis ça en Provence lors de la 22e et le Gym, comme par hasard, en est à trois succès de rang face à trois gros poissons, sous les ordres du novice Didier Digard. À l’image de son équipe, le joueur formé aux Girondins a enfin trouvé son rythme de croisière.

Laborde connait sa cible préférée… 🎯 ! #OMOGCN pic.twitter.com/Rk5KTHXkuO — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 5, 2023

A priori, le gaucher a donc digéré le départ de son grand copain – et frère spirituel sur le terrain – Andy Delort, arrivé en même temps à Montpellier (intersaison 2018), coéquipier pendant trois ans dans l’Hérault et qu’il avait rejoint sur la Côte d’Azur lors du dernier mercato estival, avant que l’international algérien ne mette les voiles vers Nantes en début de semaine. « On n’a pas eu la chance de s’exprimer ensemble sur le terrain, confiait Delort lundi. Pourtant, les automatismes étaient encore là. C’est malheureux, il est arrivé après moi, en décalé, on a pris énormément de plaisir ensemble, mais c’est comme ça. » En effet, les deux hommes n’auront connu que cinq titularisations communes chez les Aiglons. « Je rejouais sur le côté, c’est bien, ça ne me déplaît pas. Comme ça (avec Moffi), ça ressemble un peu à ce que je faisais à Montpellier avec Andy en pointe et moi sur le côté, a d’ailleurs souligné Laborde au micro de Free Ligue 1, au sortir de son récital marseillais. La patte Digard ? Essayer de faire un plus gros contre-pressing, avec des vrais principes de jeu, jouer sur la largeur. Aujourd’hui, ça marche très bien. On est sur une très belle série. Je me sens bien, ça y est, enfin installé. La période d’adaptation a été assez compliquée, mais aujourd’hui tout va bien. » Et l’idylle avec Terem Moffi ne fait que commencer.