Real Madrid : le coup de la panne

Samedi 25 janvier 2025. Auteur de son premier triplé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé peut avoir le sourire au moment de céder sa place à Endrick pour les dernières secondes de la rencontre. Il faut dire que le Real vient de s’amuser sur la pelouse de Valladolid (0-3) et conforte sa place de leader avec 4 points d’avance sur l’Atlético – bousculé contre Villarreal quelques heures plus tôt (1-1) – et 7 sur le Barça. Un peu plus d’un mois plus tard, Kylian Mbappé n’a pas le même visage au moment d’être remplacé par ce même Endrick alors qu’il reste encore 15 minutes à jouer lors de la rencontre face au Betis. Logique, le Real s’incline 2-1 face aux potes d’un étincelant Isco et est relégué à la troisième place de Liga à l’issue de la journée à deux longueurs de l’Atlético et trois du Barça.

Une victoire en 5 matchs de Liga

Cela peut arriver de passer à côté d’une rencontre. Il n’y a rien de mal à cela. D’autant plus à l’Estadio Benito Villamarín où l’Atlético s’est incliné plus tôt dans la saison (1-0) et où le Barça est reparti avec un point (2-2). Et d’autant plus lorsque l’on se présente sans Jude Bellingham (suspendu) et sans Dani Ceballos et Fede Valverde (blessés). Le problème, c’est lorsque les mauvais matchs se succèdent. Et c’est ce qui est en train de se passer au Real Madrid qui n’a remporté qu’une seule de leurs 5 dernières rencontres de Liga (2-0 contre Girona) pour deux nuls (Osasuna et Atlético) et deux défaites (Espanyol et le Betis). Ce qui fait du Real Madrid la 15e équipe de Liga sur les 5 dernières journées avec 5 petits points. Soit 6 de moins que l’Atlético (3 victoires et 2 nuls) et 10 de moins que le Barça qui a fait un carton plein sur la même période.

De quoi agacer Carlo Ancelotti qui avait la mine des mauvais jours en conférence de presse d’après-match pointant notamment du doigt sa ligne offensive : « La ligne d’attaque a l’habitude de presser quand on ne peut pas couper les passes entre les lignes et mettre la pression sur les quatre arrières. Dans les 20 premières minutes, elle l’a bien fait et dans les 70 minutes suivantes, elle l’a mal fait. » Auteur d’un joli mouvement sur l’ouverture du score du Real Madrid avant de disparaître, Kylian Mbappé a été à l’image de ses coéquipiers. « Il a eu un problème cette semaine, il ne s’est pas beaucoup entraîné, il n’était pas à son meilleur niveau, a embrayé Don Carlo. Pour éviter les problèmes, je l’ai sorti et j’ai mis Endrick qui était dans une bonne dynamique. »

« Si on joue comme ça contre l’Atlético, c’est sûr qu’on ne gagnera pas »

Bonne nouvelle pour le Real Madrid, la Ligue des champions arrive cette semaine et Manchester City peut en témoigner, les Merengues sont transcendés dès qu’ils entendent la musique de la LDC. Mauvaise nouvelle, en revanche, l’adversaire est l’Atlético, et les hommes de Carlo Ancelotti vont peut-être croire que c’est encore une rencontre de Liga. Une chose est sûre, le Real va devoir montrer un autre visage comme l’a affirmé le coach italien : « J’espère que cette défaite va nous réveiller. Si on joue comme ça contre l’Atlético, c’est sûr qu’on ne gagnera pas mardi. »

Dans le même temps, les Colchoneros ont rappelé que le cholismo est bel et bien vivant avec notamment ce 4-4 totalement fou face au Barça en demi-finales allers de Coupe du Roi et cette campagne de Ligue des champions où ils se sont imposés au buzzer au Parc des Princes (1-2) et contre le Bayer Leverkusen (2-1). De quoi inquiéter le Real Madrid et sa défense friable. D’autant plus que les Merengues restent sur 8 matchs de suite sans victoire dans le temps réglementaire face à son meilleur ennemi (7 nuls et 1 défaite). Abrégeons donc les deux rencontres et passons directement aux tirs au but. Même si ça ne va pas rappeler que des bons souvenirs à l’Atlético.

Clément Turpin au sifflet de Real-Atlético