Le Milan aux Français !

L’art de bien défendre, ou comment définir cet AC Milan. Pourtant, la mission s’annonçait périlleuse pour la bande à Stefano Pioli qui avait prévenu avant la rencontre : « Nous ne pourrons pas seulement être dans la gestion, mais nous devrons jouer à notre manière et ne pas subir l’atmosphère de ce match. » Dans un stade Diego Armando Maradona transcendé, les Milanais sont parvenus à congestionner les ardeurs napolitaines. Certes, le Milan a souffert (73% de possession pour les locaux et 23 tirs à 6), mais a surtout dégagé une impressionnante force collective qui lui permet donc de retrouver le dernier carré de la Ligue des champions, seize ans après.

Impeccable tactiquement et solidaire jusqu’au bout, le champion d’Italie en titre a tout simplement écoeurer ce Napoli, sur un nuage depuis le début de saison, à qui il était promis monts et merveilles et que la remontada n’était qu’une simple formalité. Outre son impressionnante force collective, la bande à Kjaer, encore une fois impressionnant ce soir, peut surtout compter sur ses Français.

La French Touch

On joue les dix dernières minutes au stade Diego Armando Maradona, le Napoli domine, mais bute sur une forteresse milanaise, jusqu’ici infranchissable. C’est alors que Fikayo Tomori, de manière maladroite, laisse traîner sa main. Sans broncher, Szymon Marciniak accorde un penalty aux Napolitains. Les tifosi azzurri le savent, c’est le tournant. Comme un symbole, c’est le petit génie, Khvicha Kvaratskhelia, qui s’élance. La suite ? Un Mike Maignan serein qui parvient à sortir la parade qu’il faut et permet aux Rossoneri de respirer. Une nouvelle fois, comme à Londres, comme à Dublin et comme lors du match aller (1-0), l’international français enfile le costume de super-héros. Infaillible, il est devenu l’assurances tous risques de ce Milan, en témoigne le câlin de son coéquipier Tomori après ce penalty arrêté. Infaillible (ou presque) pendant plus de 180 minutes face à un Napoli qui était la meilleure attaque de la compétition avec Manchester City, le dernier rempart milanais prouve encore une fois au monde du football qu’il n’existe pas plus fort à son poste, en tout cas dans cet exercice. Pourtant, Magic Mike a connu de nombreux coups durs cette saison, à commencer par sa terrible blessure au mollet qui l’a éloigné des cages pendant plus de quatre mois, et l’a surtout privé de Coupe du monde. Là où certains se seraient écroulés, l’ancien titi parisien est « revenu encore plus fort », comme l’avait teasé en janvier dernier un certain Dida.

🏆 #ChampionsShow #UCL #NAPACM 🎙 Olivier Giroud : "C'est vrai que j'aurais pu marquer avant mais je suis très heureux d'avoir eu la possibilité de marquer sur ce travail de Rafael Leao" pic.twitter.com/FVh7yjjitM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2023

Mike Maignan n’est pas le seul Français à avoir marqué de son empreinte ce quart de finale retour. Olivier Giroud a rappelé, comme s’il avait besoin de le faire, qu’il était immortel. Une nouvelle fois, le Grenoblois a touché le fond du trou, une nouvelle fois, il s’est relevé, une nouvelle fois, il a vaincu. En pleine souffrance pendant les vingt premières minutes, le Milan s’est montré incapable de sortir la tête de l’eau et semblait promis à vivre l’enfer napolitain. Sur leurs premières excursions, les Rossoneri ont pourtant obtenu un penalty, après un travail sensationnel de Rafael Leão. Big Olivier s’en est chargé, mais a vu sa tentative repoussée par Meret. Quelques minutes plus tard, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a eu l’opportunité de se racheter, mais le portier napolitain l’a écoeuré de nouveau. Mais comme à son habitude, l’Isérois ne s’est pas avoué vaincu. Et sur un travail fantastique, génial, sensationnel de Rafael Leão, Olivier Giroud est parvenu à trouver la faille. Reconnaissant, OG9 s’est empressé de remercier son complice portugais en lui cirant les pompes. Vrai reconnaît vrai. À 36 balais, le champion du monde 2018 a même laissé son tendon d’Achille sur la pelouse napolitaine, mais a tout de même souhaité pousser jusqu’à la 68e minute de jeu, une nouvelle preuve de sa détermination. Avec ses trois Français (oui, Theo Hernandez a aussi participé à ce match), le Milan est parvenu à remporter le Scudetto en 2022 et a désormais un autre projet pour 2023. La vie est belle en Lombardie.

