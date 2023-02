Coupe du monde 2022 : Le Maroc, reflet du soutien algérien

Elle n’a de secret pour personne. La rivalité sportive opposant le Maroc et l’Algérie a écrit une grande partie de la trame culturelle reliant les deux pays. Une histoire faite d’amour, de jalousie, de points communs et de paradoxes, aujourd’hui hissée au plus haut par le parcours des Lions de l’Atlas dans cette Coupe du monde 2022. Chronique d’un feuilleton sentimental.

La politique aux politiciens

Pour les supporters algériens, il serait effectivement « faux » de déclarer une flamme incandescente aux victoires du Maroc. Et pour cause. Si l’on interrogeait un à un les suiveurs des Verts, tous s’accorderaient à dire que l’Algérie devait se trouver au Qatar. Un rendez-vous manqué, au soir de ce 29 mars maudit à jamais dans les cœurs dzaïris. Et comme si l’échec personnel ne suffisait pas, les exploits écrits par les frères ennemis tunisiens et (surtout) marocains sont venus ajouter une ultime pointe de frustration à un dégoût footballistique déjà chargé. Après tout, qui se réjouirait de voir son rival gagner ? Mais une fois cet aspect simpliste passé, l’amitié mutuelle que se réservent supporters de l’une et l’autre sélection ne tarde pas à refaire surface.

Il suffit d’ailleurs de faire un tour des différents flux d’information pour s’en rendre compte. Du souq Waqif de Doha aux Champs-Élysées, en passant par Oran ou Tlemcen, les drapeaux des deux nations sont fièrement exhibés. Loin des organes officiels. Durant ce Mondial, la télévision nationale algérienne (ENTV) s’est en effet, refusée à diffuser les images de victoire du Maroc, quand, en octobre dernier, le ministère de la Culture marocain se lançait dans une bataille incompréhensible avec Adidas, visant à retirer le maillot d’échauffement prévu pour l’Algérie.

Vous ne trouverez pas deux peuples qui se ressemblent autant que les Marocains et les Algériens. Au niveau physique, culturel, linguistique, sociologique : ces deux peuples sont liés.

Haine virtuelle, amour réel

Des guéguerres aux relents diplomatiques (fermeture de la frontière algéro-marocaine depuis 1994, conflit sur le Sahara occidental), bien loin des préoccupations populaires et, surtout, de la trivialité d’une compétition sportive. « Il y a deux choses à analyser du côté algérien, note Mouloud Haddad, historien et sociologue, spécialiste de l’espace euro-méditerranéen. D’abord, la différence entre les médias étatiques, où l’on omet sciemment les exploits du Maroc, et les médias privés, qui diffusent sans problème ces succès, en les valorisant. Ensuite, sur les réseaux sociaux, où l’on voit une bataille entre Algériens, opposant les « haters » du Maroc aux autres, plutôt heureux pour les Marocains. Cette dualité est donc principalement virtuelle, favorisée par la prégnance futile des réseaux sociaux. » Toujours bon de le signaler.

Car dans la réalité, les choses se révèlent différentes. Absente de cette Coupe du monde, l’Algérie s’est résolue à soutenir ce qui lui ressemble le plus. Comprenez, les pays africains, et de manière plus ciblée, ceux d’Afrique du Nord. D’abord avec la Tunisie, prématurément éliminée, puis le Maroc donc. Se résigner, puis s’agréger au vainqueur, pour compenser ce que les siens n’ont pas su réaliser. Un processus d’acceptation naturelle. « Vous ne trouverez pas deux peuples qui se ressemblent autant que les Marocains et les Algériens, poursuit le professeur Haddad.Au niveau physique, culturel, linguistique, sociologique : ces deux peuples sont liés. Les grands-parents ont immigré au même moment, les enfants ont grandi dans les mêmes quartiers et les mariages algéro-marocains sont très fréquents. Dans ce métissage, vous avez d’ailleurs des figures comme Mehdi Benatia hier et Ismaël Bennacer aujourd’hui. Les traits d’union sont beaucoup trop nombreux pour ne pas y voir une forme de mimétisme. »

Pour les Algériens, une fois l’acceptation des défaites passée, on s’identifie naturellement aux victoires du Maroc.

L’Afrique ne perd pas le Nord

Mauvaise foi mise à part, ce sont deux sociétés intimement liées qui ont appris à s’amouracher l’une de l’autre. Avec le football comme seule échappatoire. « Les réseaux sociaux ont de vicieux leur capacité primaire à attiser la haine, tout en invisibilisant ses auteurs. Mais cela reste minime. Pour les Algériens, une fois l’acceptation des défaites passées, on s’identifie naturellement aux victoires du Maroc, car c’est ce qui les rapproche le plus de leur pays. Et cette question d’identification est primordiale pour les supporters de chacun des deux pays », pose Mouloud Haddad. Un élément loin d’être propre à ce Mondial 2022, puisqu’en 2014 ou lors de la CAN 2019, ces scènes de liesse commune accompagnaient les victoires algériennes. Pour autant, exclure complètement le facteur géopolitique serait radical. En effet, pour l’Algérie et le Maroc, majoritairement nourris par la culture berbère et, en arrière plan, arabe, le déroulé de cette compétition au Qatar a largement favorisé ce phénomène de rassemblement. « Khaoua, khaoua » (Nous sommes tous frères, en VF), tel que le veut l’expression.

« L’un des autres points de bascule de ce soutien mutuel s’est joué quand les joueurs du Maroc ont brandi un drapeau de la Palestine. Pas en tribunes, non, mais sur la pelouse. Symboliquement, ce geste a marqué les esprits, notamment pour les Algériens, qui tiennent beaucoup à ce sujet(le Maroc a récemment ouvert un programme de normalisation de ses relations avec Israël, provoquant de nouvelles tensions avec les représentants algériens, NDLR). » Entre le football, un peu de politique, mais surtout énormément de respect, les relations entre le Maroc et l’Algérie n’ont ainsi jamais été aussi exposées qu’en cet hiver 2022. « One, two, three ! Viva’l Maghribi ! »